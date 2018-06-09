Чи зникне НСНУ з партійної карти України?

В Україні траплялося таке, що політичні партії зникали з політичної карти України. Але такого не було, щоб безславно зникала партія, яку нещодавно підтримувала майже третина населення.

Криза відвернула журналістську увагу від проблеми вітчизняної націонал-демократії, зокрема лихоманки в Народному союзі “Наша Україна”, який так і перебуває в процесі між першим та другим етапом свого з’їзду.

Відомо, що частина членів фракції НУ–НС, котрі представляють у фракції напівочолювану Президентом партію (статус В’ячеслава Кириленка – незрозумілий), всупереч волі Віктора Ющенка підписалися під новоствореною коаліцією, а лідер В’ячеслав Кириленко подав у відставку з посади голови фракції. Останніми днями пропрезидентська частина фракції активно займалися тим, що доводила: коаліційної угоди нема, а коаліція несправжня. Доходило до смішного, коли одні люди, нібито віддані Президентові, підписували коаліційну угоду з БЮТ та блоком Литвина, а інші – спочатку казали, що Президент нової коаліції не хоче, а потім виправдовувалися – що насправді Президент хоче, але він начебто висуває якісь там вимоги.

Нарешті з’явилася інформація, що ще й Роман Зварич, завжди відданий Президентові політик, збирається виходити з партії НСНУ. Політики в кулуарах активно розповідають, що регіональні структури НСНУ не мають фінансування, керівники місцевих організацій по півтора місяця не отримують зарплати. Також ходять чутки, що другий етап з’їзду, за задумом Президента чи голови його Секретаріату, має об’єднати НСНУ та Єдиний центр, а в регіонах керівникам місцевих партосередків начебто поставлено умову: або ви підтримуєте процес об’єднання з ЄЦ, або ви не отримуєте зарплату.

Подейкують, що готується ряд гучних заяв про вихід з партії народних депутатів України.

Ми запитали депутатів від НСНУ, як вони оцінюють стан та перспективи партії. Подаємо цікаві, на наш погляд, відповіді.

Руслан Князевич (підписав рішення фракції щодо входження в коаліцію):

ВОНИ ХОЧУТЬ, ЩОБИ МИ ЦІЛУВАЛИ НОГИ ЄЦ

Мені здається, що останній з’їзд партії був розбитий на два етапи, щоб у цьому часовому проміжку – між першим та другим етапом – довести партію до плачевного стану, коли не буде зарплати, не працюватимуть керівні органи, не прийматимуться жодні рішення... Дійде до того, що перед другим етапом нам поставлять умову: давайте об’єднуватися з ЄЦ, прийдуть керівники, які фінансово вас підтримають, а ви плазуватимете й цілуватиме їм ноги, бо вони фінансово вас урятували, або геть з партії. Тому ніяких кадрових рішень не прийнято – ані щодо президії, ані щодо нової політради. Це для того, щоб ці, хто зараз входить до керівних органів, вислужувалися, маючи намір потрапити в майбутні органи. А хто не вислужується – до побачення. Залишаться тільки ті, хто виконуватиме прямі вказівки. Ті, хто страждає вільнодумством, геть з партії.

Я прийшов у “Нашу Україну”, коли головою партії став В’ячеслав Кириленко, який є близьким мені за духом, чиї погляди є органічними. Оскільки зараз невідомим є майбутнє партії, то я сумніваюся в доцільності свого перебування в НСНУ. Решта людей, які прийшли в партію “під Кириленка”, – їх п’ятеро чи шестеро, – дотримуються такої самої думки.

Те, що робиться в партії після першого етапу з’їзду, я оцінюю негативно. Мені дуже шкода, що партія, яка створювалась як основна патріотична демократична сила і могла заповнити цю електоральну нішу, так упала. Раніше вона мала золоту пору народної підтримки – у 30–35 відсотків, а зараз ми боремося за 3 відсотки. Поки що боремося.

Не знаю, як Віктор Андрійович збирається керувати партією, бо він сам признавався, що 99 відсотків часу займають його державницькі повноваження. Об’єктивно він протягом цих двох місяців не займався партією. Не було проведено жодного засідання президії, ради партії, хоча це пряма вимога статуту. Він не збирав ні керівників обласних організацій, ні керівників виконкому. Це період вакууму і стагнації. Хоча б зібрали людей і сказали: така ситуація, нема можливості вас фінансувати, нема місця в майбутніх керівних органах. Люди, з якими не спілкуються, почуваються просто викинутими.

Знаю, що керівники обласних організацій та виконкому не мають змогу поспілкуватися з головою партії. Ситуація підвисла.

Знаю також, що Президент не прийняв рішення щодо свого керівництва в партії. Він вагається. Але як жити людям, котрі в партії працюють?

Післязавтра свято Миколая. Що скажуть працівники партії своїм дітям? Що Миколай не прийшов, бо голова партії зарплату не платить? Якщо це методика руйнації партії, то дуже вдала. Дай Боже, щоб я помилявся. Але, гадаю, найближчі дні покажуть, що я був правий.

Ксенія Ляпіна (не підписала рішення фракції):

КОЛИ З ЛЮДЬМИ ТИХО ПОПРАЦЮВАТИ, ТО ВОНИ ВІДКЛИЧУТЬ СВОЇ ГОЛОСИ ПІД УГОДОЮ

Я вважаю, що розбивати роботу з’їзду на два етапи було помилкою. І хоча ми обрали Віктора Андрійовича головою партії, далі структуризацію партії не провели. А партія – величезний механізм, це потужна машина, якою потрібно займатися щоденно. Президентові нема часу цим займатися, процес структурування керівництва не завершений.

Якщо ми швидко зберемо раду партії, хоч би ту, що існує, низько вклонимося В’ячеславу Кириленку та оберемо його швидко першим заступником Віктора Ющенка, попросимо щоденно займатися партією, то знову все нормалізується. До речі, реально навіть фракцію ніхто не може об’єднати, окрім Кириленка.

Коли партією не займатися, то завжди відбувається певна дезінтеграція та дезорієнтація. Такі процеси можуть стати незворотними, але поки що є лише окремі сигнали такої дезінтеграції, окремі ознаки незадоволення, і ми можемо їх зупинити.

Ми є партією, яка повинна виробляти позицію. І позиція партії для її лідера має бути обов’язковою. Тож Президент повинен виконувати настанови й доручення своєї партії як її керівник. Ми зараз звертаємося до нього, щоб він ініціював скликання політради, і гадаю, що ситуація зсунеться.

Настрої в “Нашій Україні” добрі, ми категорично проти об’єднання з ЄЦ. На жодній партконференції не ставилося питання про таке об’єднання. Але якщо ми не впораємося з ситуацією, то станемо лише матеріалом для використання. Особисто я боротимусь за партію, щоб наша націонал-демократія не здохла.

Щодо вимоги Президента виключити з партії людей, які підписалися під коаліцією, то я не хотіла б розпалювати ворожнечу й нагнітати пристрасті. Я не знаю, чи можна так карати людей – це стане предметом дискусії на з’їзді. Бо, можливо, вони діяли не з корупційних, а з інших міркувань. І я не виключаю, що коли з людьми тихо, без зайвого галасу попрацювати, то вони відкличуть свої голоси під угодою.

Едуард Зейналов, керівник Кіровоградської організації НСНУ (підписав рішення фракції):

ПАРТІЯ МАЄ ОТРИМАТИ ПОЯСНЕННЯ ВІД ЇЇ ЛІДЕРА

Ситуація в партії критична. Виглядає так, що люди не розуміють, що відбувається насправді. У заявах, які проходять по ЗМІ, офіційно виглядає, що лідер партії готовий на будь-яку коаліцію. Насправді такої готовності нема, тому необхідне певне роз’яснення.

Має бути публічна позиція Президента. Ми маємо почути його мотивацію – чому він проти створення коаліції між БЮТ, Блоком Литвина та НУ–НС. Бо якщо неможлива коаліція між БЮТ та НУ–НС, то з ким тоді НУ–НС має створювати коаліцію в принципі?

На ці запитання ми маємо отримати відповіді від голови партії. Поки пояснень не буде, така ситуація зберігатиметься.

На мій погляд, переважна більшість членів партії – за створення нової коаліції. Але якщо це не подобається на Банковій, – це інша справа. Думаю, що в багатьох членів партії є думки, що робити – виходити з “Нашої України” чи переформатовувати її.

Публічні дискусії на з’їзді мають дати відповіді на ці запитання. Про об’єднання з ЄЦ нічого не знаю. Очевидно, що люди, які зараз займаються цієї роботою, розуміють, що кіровоградська організація на це не піде, є рішення конференції, яке заперечує такі об’єднання. Але, безумовно, слід провести раду партії, поставити там всі гострі запитання і виходити на другий етап з’їзду.

Андрій Парубій (не підписав рішення фракції):

ПРЕЗИДЕНТ ВВАЖАЄ, ЩО ПАРЛАМЕНТ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ І БЕЗ КОАЛІЦІЇ

Можу підтвердити, що зараз для партії непростий період. Партійна група “Нашої України” раніше в парламенті завжди була монолітна. А зараз позиції самої партійної групи щодо участі в коаліції розділилися – і це удар по партії.

Усі ці події стануть предметом аналізу на з’їзді. Позиція Президента полягає в тому, що парламент може існувати без коаліції. Наявність її може призвести до поляризації парламенту, і Президент вважав, що парламент працюватиме плідно, навіть коли не буде чіткої більшості, а будуть ситуативні голосування.

До речі, зараз більшість і є ситуативною, до голосувань постійно долучаються комуністи. Тож Ющенко в жодному разі не хотів блокування парламенту, він був за його розблокування. Він цілком логічно передбачав, що наявність коаліції не зробить парламент більш продуктивним. Президент має свої юридичні аргументи, які він висловлював ще на першому етапі з’їзду.

Чутки щодо об’єднання “Нашої України” із ЄЦ вважаю безпідставними. У нас багато розбіжностей.

Водночас скажу: партія і раніше переживала тяжкі часи. Було й таке, коли частина керівництва партії пішла на контакт із Партією регіонів, і це призвело до відставки й фактичного відходу від неї тих людей.

Але НУ завжди вміла відкрито це обговорювати, дискутувати.

Про теперішнє й майбутнє “Нашої України” ми говоритимемо на другому етапі з’їзду, і я думаю, що ми подолаємо ці проблеми.

Я знаю, що Президент вимагав виключити з партії людей, які підписалися під коаліцією. Але навіть у випадку виключення їх з партії, людей не можна буде позбавити депутатського мандата. І мені складно прогнозувати, яким буде рішення з’їзду. Не маю уявлення, якою буде реакція з’їзду на таку вимогу. Просто не знаю.

Опитувала Маша Міщенко

Нагадаємо, що свої підписи на підтримку коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина поставили:

Юрій КАРМАЗІН, Володимир МАРУЩЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Микола МАРТИНЕНКО, Олесь ДОНІЙ, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Давид ЖВАНІЯ, Тарас СТЕЦЬКІВ, Юрій ГРИМЧАК, Валерій БОРИСОВ, Віктор ШЕМЧУК, Сергій ХАРОВСЬКИЙ, Володимир АР’ЄВ, Борис ТАРАСЮК, Олександр БОНДАР, В’ячеслав КОВАЛЬ, Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО, Володимир СТРЕТОВИЧ, Іван СПОДАРЕНКО, Кирило КУЛИКОВ, Геннадій МОСКАЛЬ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Сергій ВАСИЛЕНКО, Юрій СТЕЦЬ, Олег НОВИКОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Анатолій ГРИЦЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК, Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, Ігор ПАЛИЦЯ, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Владислав КАСЬКІВ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ і Олександр КЛИМЕНКО.