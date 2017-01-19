Порошенко звинуватив "безвідповідальних" Путіна та Асада у проблемах із глобальною безпекою

Президент Петро Порошенко розповів, через кого у світі спостерігаються великі проблеми з глобальною безпекою. Про це глава держави розповів в інтерв’ю CNN, передає прес-служба президента.

Зокрема, згідно із повідомленням, Порошенко вважає, що така ситуація із глобальною безпекою склалась через двох лідерів – президента Сирії Башара Асада та президента РФ Володимира Путіна.

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«Тут, у Давосі, ми мали цікаву тему для обговорення щодо відповідального лідерства. Думаю, що через двох безвідповідальних лідерів – Ассада та Путіна, ми маємо великі проблеми з глобальною безпекою», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент також додав, що кібератаки є частиною гібридної війни РФ.

Як повідомляв УНІАН, президент Сирії Башар Асад заявив, що Дамаск готовий обговорювати без обмежень будь-які питання під час переговорів з врегулювання ситуації у Сирії, що мають відбутися в Астані.

Пізніше стало відомо, що російські Повітряно-космічні сили та ВПС Туреччини почали першу спільну операцію в передмістях населеного пункту Ель-Баб провінції Алеппо.