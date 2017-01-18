Схід Мосула повністю очищено від бойовиків ІДІЛ – прем'єр Іраку

Як повідомив прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ибади, від терористів очищено всі східні квартали міста.

«Країни світу знаходяться перед обличчям загрози тероризму. Сили безпеки Іраку воюють не з регулярною армією, а з терористами. Тому повна ліквідація терористів займе якийсь час», - цитує аль-Абаді Анадолу.

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Як відомо, у ніч на 17 жовтня прем'єр Іраку оголосив про початок операції зі звільненню Мосула від терористичної організації ІДІЛ.

Місто знаходиться під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.

Операція проводиться при повітряній підтримці сил коаліції та за участі іракської армії, сил курдського ополчення (пешмерге), шиїтських добровольців «Хашди Шабі» і МВС.

Східна частина Мосула включає 100, західна - 83 квартали.