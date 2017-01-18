Росія і Туреччина почали перше спільне бомбардування ІДІЛ в Сирії – ЗМІ

Російські Повітряно-космічні сили та ВПС Туреччини почали першу спільну операцію в передмістях населеного пункту Ель-Баб провінції Алеппо. Про це заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Сергій Рудський, передає ТАСС. Метою операції називають об'єкти "Ісламської держави".

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"До повітряної операції, узгодженої з сирійською стороною, залучаються дев'ять ударних літаків ВКС Росії, серед них чотири Су-24м, чотири Су-25 і один бомбардувальник Су-34, а також вісім літаків ВПС Туреччини: 4 F-16 і 4 F-4. Всього вразять 36 об'єктів", - сказав він.

Рудський заявив, що всі об'єкти, по яких наносять удари, були заздалегідь узгоджені серед Генеральних штабів і командування авіаційних угруповань двох країн: "протягом двох останніх діб велася дорозвідка цілей з використанням комплексів безпілотних літальних апаратів і засобів космічної розвідки".

"Оцінка перших результатів нанесення ударів по терористах ІДІЛ показала високу ефективність спільних дій російської і турецької авіаційних угруповань", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, переговори щодо Сирії відбудуться в Астані 23 січня. В кінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я в Сирії, введеного з 30 грудня, проте режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, через що частина повстанців заявила про припинення підготовки до мирних переговорів.

Москва і Тегеран є близькими прихильниками президента Башара аль-Асада, сприяючи збереженню його режиму військовими методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам в боротьбі проти джихадистів, одночасно протидіючи загонам курдських повстанців.