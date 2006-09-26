Закривавлені потерпілі після нападу на офіс Вітренко (фото)

Шевченківський райвідділ внутрішніх справ м.Києва порушив кримінальну справу за фактом нападу 25 вересня увечері на офіс Прогресивно-соціалістичної партії України, який розташовано у Києві по вул.Хрещатик, 42-а.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у м.Києві, вчора близько 18.30 до чергової частини Шевченківського райвідділу міліції надійшло повідомлення про напад двох невідомих на офіс партії.

Слідчо-оперативною групою, яка виїжджала на місце пригоди, встановлено, що в офіс ПСПУ увірвалися двоє невідомих у масках, які дерев’яними кийками завдали тілесних ушкоджень двом громадянам, які перебували в офісі (одному чоловіку та одній жінці), розбили три комп’ютерні монітори і зникли. Потерпілих внаслідок нападу було госпіталізовано до лікарні.

Кримінальну справу порушено за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативні заходи щодо встановлення осіб, які напали на офіс ПСПУ, опитуються свідки та очевидці інциденту.