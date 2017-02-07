Німеччині варто подумати про заміну посла в Україні після його заяв про вибори на Донбасі - Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вимагає від Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля спростувати заяву про можливість проведення виборів на Донбасі за присутності окупаційних військ. Про це вона заявила у своєму Facebook.

«Разом з колегами висловлюю обурення заявами посла Німеччини Ернста Райхеля, що вибори на Донбасі можуть пройти і за присутності російських військ. Вимагаємо пояснення і спростування!», - наголосила Геращенко.

На її думку, «висловлена послом позиція є недипломатичною і образливою для України та українців, вона зроблена в дні, коли Україна відспівує кращих наших хлопців-воїнів, які захищають в тому числі право посла сидіти в безпеці в Києві і роздавати інтерв'ю».

Геращенко переконана, що позиція німецького посла йде врозріз з Мінськими угодами, їхнім першочерговим безпековим блоком, який вимагає негайного припинення вогню і виведення іноземних військ.

«Вибори на Донбасі мають відбуватися за стандартами БДІПЛ/ОБСЄ, ці правила встановлює не посол, а саме ця організація, там є чітко виписані безпекові критерії. І тому жодних виборів в незалежній Україні і на жодній території незалежної України в присутності окупаційних військ бути не може», - акцентувала Геращенко.

Також вона нагадала позицію української влади, що такі вибори можуть відбутися тільки за українським законодавством, організовані відповідними українськими структурами, а не окупаційними чи «маріонетковими» з Кремля.

На думку Геращенко, «ці заяви йдуть врозріз з офіційною позицією Німеччини і канцлера Ангели Меркель, якій ми дякуємо за послідовну підтримку суверенітету і незалежності України».

«Це не перше некоректне, недипломатичне публічне висловлювання посла, що відверто підігрує окупанту, РФ, подібними заявами. І ми очікуємо жорсткої реакції українського МЗС на ці заяви. Та й німецького також. Можливо, варто Німеччині подумати про заміну посла, який викликав таке обурення серед всіх політичних сил, які формують Верховну Раду незалежної України", - підкреслила Геращенко.

Також вона запропонувала послу Німеччини Ернсту Райхелю відвідати схід України і ознайомитися з поточною ситуацією на Донбасі.

«І, наостанок, ми чекаємо тепер посла в Авдіївці, Красногорівці, Широкиному, Мар'їнці, на власні очі «промоніторити» готовність Донбасу до виборів під обстрілами з російських «Градів». Бо поки що далі тилового і безпечного Слов'янська (разом з міністром Штанмайєром), посол не бував», - написала Геращенко.

Як відомо, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель вже неодноразово заявляв, що вибори на Донбасі за певних умов можуть бути проведені до встановлення контролю України над окупованими територіями.

Зокрема, про це він заявляв під час візиту до Харкова 14 грудня 2016 року та в інтерв'ю Радіо Свобода від 21 грудня 2016 року.

Вчора, 6 лютого, в останній своїй заяві дипломат, не стверджуючи, що ситуація ідентична, нагадав про останні парламентські вибори при комуністичному режимі в Німецькій Демократичній Республіці, які відбувалися за присутності Західної групи Збройних сил Радянського Союзу.

Сьогодні раніше в інтерв'ю РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту "дорожньої карти" реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні.

Зокрема, посол припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися в присутності там російської армії. Все, за його словами, залежатиме від умов, за яких ці вибори будуть проводитися.