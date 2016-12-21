Німецький посол сумнівається у відновленні Україною контролю над кордоном із РФ до виборів на Донбасі

Про це він сказав в інтерв'ю на Радіо Свобода.

"Не погоджено, і навряд чи буде погоджено, що Україна відновлює контроль і тільки потім відбуваються вибори", - наголосив Райхель.

Зокрема, дипломата попросили пояснити, яким чином він бачить можливість проведення місцевих виборів на Донбасі до відновлення Україною контролю над східною частиною свого кордону.

"Я не можу цілковито роз'яснити це, бо ми говоримо про справу, щодо якої ведуться переговори між Росією та Україною в рамках "нормандського формату". Зараз немає кінцевих відповідей на запитання. На цю тему дискутують, і це я пояснював, що за певних умов - це важливо - вибори могли б відбутися до того, як Україна повністю відновить контроль над кордоном", - сказав Райхель.

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Також пояснюючи, якими є ці умови, він нагадав про так звану "формулу Штайнмаєра".

"Ця формула, яка є предметом дискусії, передбачає, що місцеві вибори відбудуться під контролем і за сприяння ОБСЄ. Потім ОБСЄ має підтвердити, що вибори відповідали міжнародним стандартам. Якщо ОБСЄ це підтвердить, тоді набуває чинності законодавство про спеціальний статус, якщо ні, то в такому разі не набуде. Для цієї території не буде ніякого спеціального статусу", - наголосив Райхель.

Окрім того, дипломата попросили пояснити, чи не виглядає ситуація таким чином, що ОБСЄ підтримує позицію Росії та терористів, а не України, чий суверенітет було порушено, тому що саме Росія і проросійські бойовики говорять про те, що вибори на Донбасі треба проводити до відновлення контролю України над своїм кордоном.

"Ні. Думаю, що потрібно розділяти дві речі: щодо суверенітету ми дуже чітко дали зрозуміти, що наша позиція: і Крим, і Донецька, і Луганська області - це територія України. Ніхто це не ставить під сумнів. Але ми тут не у суді. Мова не про те, хто правий, а хто ні. Тривають переговори. Ми намагаємося знайти рішення і досягти згоди щодо механізму, завдяки якому ситуацію можна буде повернути в рамки міжнародного законодавства, а саме відновлення Україною контролю над усією її територією", - наголосив Райхель.

При цьому, говорячи про шляхи досягнення цієї мети, посол сказав, що це питання обговорюється повсякчас. Також мова йде про послідовність кроків, щодо яких також триває дискусія.

Як повідомляв УНІАН, поки вирішення кризи на Донбасі немає, тому що Росія задоволена поточною ситуацією, оскільки це послаблює Україну. Про це розповів голова програми для Східної Європи, Росії та Центральної Азії в Німецькій раді зовнішньої політики Штефан Майстер.

"Здається, і Заходу вигідно заморозити цей конфлікт, що, на мою думку, не є позитивним рішенням, адже тоді Україна постійно буде мати "сіру зону" на своїй території", - вважає він.

Також експерт переконаний, що потрібно розділити деякі гострі питання з Росією від переговорів у Мінському форматі й спробувати досягти успіхів в інших сферах, які теж можуть вплинути на ситуацію на Донбасі.