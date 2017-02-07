У Раді пояснили послу ФРН, чому його аргумент про вибори на Донбасі в умовах окупації є невдалим

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенко», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз, повідомляє прес-служба «БПП».

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«Не можна погодитися з тезою про наявність аналогічних кейсів в новітній історії, де вибори проходили в умовах бойових дій, а також присутності бандформувань. Приклад Німецької Демократичної Республіки, який сьогодні наводиться, не є відповідним сучасній обстановці на Донбасі. Радянська група військ не вела бойових дій на території НДР. Пропаганда акцентувала увагу на різних світоглядних підходах і суспільному ладі, а не на етнічних розходженнях східних німців від західних. Тому приклад НДР, як кейса проведення виборів в умовах окупації, не є коректним», — зазначила Фриз.

Депутат переконана в тому, що «в цьому складі парламенту призначення виборів на окупованих територіях до виведення російсько-терористичних військ є неможливим».

«Таку позицію, зокрема, поділяють багато політиків Німеччини», — додала Фриз.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю «РБК-Україна» надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливо до виведення звідти російських військових підрозділів. За його словами, є такий історичний приклад, як останні парламентські вибори в НДР, які повинні були замінити комуністичний режим, відбулися у присутності Західної групи радянських військ і при тодішньому комуністичному режимі в НДР. Але вибори призвели до його заміни.