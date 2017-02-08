У Німеччині анонсували переговори у "нормандському форматі" щодо перемир’я на Донбасі у Бонні

Переговори у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ щодо перемир’я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня у Бонні. Про це заявив уповноважений уряду ФРН з питань співробітництва з Росією Ґернот Ерлер (Gernot Erler) у середу, 8 лютого, в ефірі радіо Deutschlandfunk, пише DW.

Видання повідомляє, що переговори щодо підтримання режиму припинення вогню на Донбасі відбудуться між главами МЗС України, Росії, Франції та ФРН у рамках зустрічі Великої двадцятки у Бонні.

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Ерлер заявив, що мінські домовленості залишаються прийнятними, втім не вистачає волі для їх виконання.

Як повідомляв УНІАН, посол Федеративної республіки Німеччина в Україні Ернст Райхель був запрошений до МЗС України, де йому було наголошено на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських окупаційних військ.

Нагадаємо, що в інтерв’ю виданню РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Пізніше Райхель пояснив, що говорив простворення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за присутності там російської армії.