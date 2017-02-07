Посол Німеччини пояснив свою скандальну заяву щодо виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Райхель сказав народному депутату Сергію Лещенко в присутності журналістів.

Сьогодні посол ФРН відмовився спілкуватися з журналістами щодо його заяв про можливість проведення виборів на Донбасі в присутності російських військ.

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Водночас Райхель зустрічав гостей, які прибували на подію в посольство ФРН, присвячену 25-й річниці дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною і 25-й річниці з часу відкриття посольства Німеччини в Києві.

Зокрема, під час спілкування з Лещенком посол погодився зі словами депутата, що його інтерв’ю одному з видань було контроверсійним. Депутат сказав дипломату: «Сьогодні ви дали дуже контроверсійне інтерв’ю». Своєю чергою Райхель відповів: «Я знаю».

Лещенко додав, що разом з іншими політиками було прийнято рішення, що краще підтримувати діалог, аніж бойкотувати відносини з посольством. Також нардеп передав послу заяву міжфракційної групи «Європейські оптимісти» від 31 грудня 2016 року щодо «болісних компромісів», яка стосувалася статті бізнесмена Віктора Пінчука в американському виданні The Wall Street Journal.

Райхель погодився, що краще мати змогу підтримувати добрі відносини.

Лещенко також сказав, що наприкінці 1980-х років німецькі партії по-справжньому могли брати участь у виборчих кампаніях, але за поточною ситуацією на Донбасі українські партії не можуть брати участь у виборах, а українські ЗМІ не можуть висвітлювати такі вибори.

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«Так… Я погоджуюся з вами, що саме такою є ситуація сьогодні. Про що я говорю, стосується того, як створити умови…", – заявив Райхель, маючи на увазі необхідні умови для проведення виборів на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю виданню РБК-Україна Райхель підтвердив наявність німецько-французького варіанту «дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в його конкретику, але навіть загальні тези дають підставу вважати, що цей варіант не буде беззастережно сприйнятий в Україні. Зокрема дипломат припустив, що вибори на окупованій частині Донбасу можуть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами, залежатиме від умов, за якими ці вибори будуть проводитися.

Райхель і раніше неодноразово заявляв, що вибори на Донбасі за певних умов можуть бути проведені до встановлення контролю України над окупованими територіями. Зокрема про це він говорив під час візиту до Харкова 14 грудня 2016 року та в інтерв’ю Радіо Свобода від 21 грудня 2016 року.

6 лютого дипломат, не стверджуючи, що ситуація ідентична, нагадав про останні парламентські вибори при комуністичному режимі в Німецькій Демократичній Республіці, які відбувалися за присутності Західної групи Збройних сил Радянського Союзу.