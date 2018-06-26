«Визначтеся, з ким Ви?», або Про «політичне хамство» стратегічного партнера

Напередодні Нового року від імені «єдиного, згуртованого і монолітного» керівництва Росії Кремль надіслав Україні і її Президентові Ющенку більш ніж зрозумілий месідж. Після телефонної розмови Ющенка з Путіним, яка тривала, за словами російського прем`єра, «годину» Володимир Путін підбив підсумок діалогу і суворо зронив журналістам: «вони платити не хочуть».

Тобто, незважаючи на всі вітальні телеграми українським лідерам, російський прем`єр фактично в котре підтвердив: всі прохання особисто Віктора Ющенка російська сторона спускатиме на гальмах.

Погодьтеся, для Росії, у розпорядженні якої сотні мільярдів доларів резерву в американських банках, український мільярд не щось інше, як дірка від бублика у вирішенні проблем російської фінансової кризи.

Справа, звичайно, в іншому. Кремль дає зрозуміти, що всі проблеми відносин України і Росії: кордони, флот, мова, борги, - можна вирішувати. Але за однієї умови – без президента Ющенка. Джерела з адміністрації і уряду РФ «дружно свідчать», що Дмитро Медведєв і, особливо, Володимир Путін відмовлятимуться від будь-яких ініціатив президента Віктора Ющенка і членів його політичної команди в процесі створення міждержавних відносин Україна – Росія.

Схоже, якщо вже зовсім відверто, офіційна Москва, переконавшись, що до влади в Україні не можна привести проросійського кандидата, вирішила ставку зробити на тих, хто відповідатиме за ухвалені рішення і, звичайно ж, не матиме, як вважають у Москві, русофобства Ющенка.

У цьому сенсі, на тлі принизливої розмови Путіна з Ющенком, зворушливо разючим виглядає тріумф робочого візиту до Москви Володимира Литвина. Безпрецедентно, що спікера Верховної Ради прийняли всі без винятку перші державні «вершителі» російської державної влади – президент Дмитро Медведєв, прем`єр-міністр Володимир Путін, спікери обох палат Федеральних зборів Борис Гризлов і Сергій Миронов.

Про що говорила російська влада з Володимиром Литвиним?

Детальна інформація про переговори відсутня. Але те, що говорив український спікер своїм високопоставленим російським візаві, цілком доступно для читачів. Незважаючи на надмірну завантаженість, Володимир Литвин дві години викроїв для радіостанції «Эхо Москвы». Ніяких нових «тем» для перспектив цивілізованих відносин «двох братніх держав» Кремль не запропонував. Набір той самий: вступ України до НАТО, доля Чорноморського флоту після 2017 року, російська мова в Україні.

Але, схоже, всі діалоги з президентом, прем`єр-міністром, спікерами обох палат були цілком цивілізованими, дипломатичними і навряд чи київського гостя чимось образили. І лише голова комітету у справах СНД Ради Федерацій Володимир Густов, який славиться своїм, м`яко кажучи, малошанобливим ставленням до різних «політкоректностей», популярно пояснив спікерові, а заразом і українському істеблішменту (монолог прозвучав після зустрічі Сергія Миронова з Володимиром Литвиним): «Визначтеся, ви з ким, з Росією чи з НАТО? Тоді і газ буде за іншою ціною».

Про те, що Кремль перебуває в перманентних пошуках інших гідних, на його думку, кандидатів для подальшого «діалогу», може сказати також передноворічне послання Путіна до своєї української колеги - прем`єра Юлії Тимошенко. У вітальній телеграмі Юлії Володимирівні російський прем`єр пише: «тепло згадую нашу останню зустріч в Кишиневі в рамках Ради глав урядів держав-учасників СНД». Схоже це на тональність «вони платити не хочуть»?

Але головний «подарунок» Вікторові Ющенку до Нового року зробив президент РФ Дмитро Медведєв. Відповідаючи на запитання журналістів російських федеральних каналів, він заявив, що всі труднощі у відносинах Москви і Києва в тому, що «на Україні відсутня ефективна влада».

Ось, давайте уявимо, що президент Франції Саркозі, президент США Буш, прем`єр-міністр Італії Берлусконі або королева Великої Британії Єлизавета Друга раптом публічно заявили про те, що «в Росії неефективна влада». Навряд чи. Тому що є якісь норми міжнародної етики, які не дозволяють главам держав висловлюватися в такому тоні.

Але, мабуть, безвідповідальному журналістові – автору цих рядків, у свою чергу, дозволено висловити свою думку про таку «дипломатію». А також, виходячи з цього, про російську владу і російську політику загалом.

Це якраз у Росії неефективна і слабка влада. І для цього є факти і аргументи. І про це знає не лише загнана на кухні російська опозиція, але і ми з вами.

Росія - це бідне суспільство. Бідне, зрозуміло, не матеріальними ресурсами ( з нафтою та іншими копалинами, як відомо, все більш-менш в порядку), а можливостями, які це суспільство може дати людям. У Росії повним ходом йде відродження тоталітарних суспільно-політичних відносин. Росія - непередбачуваний міжнародний партнер. У Росії демократія – це політичний фасад, тут Державна Дума, Рада Федерацій деморалізовані, а робота Федеральних зборів цілком визначається адміністрацією президента і виконавчою владою. У Росії фактично однопартійна політична система, немає вільних профспілок. У Росії немає вільних президентських, парламентських, муніципальних виборів. У Росії немає свободи ЗМІ, за роки «незалежності» убито 200 журналістів. У Росії відсутня політична опозиція, а боротьба з маргінальними опозиційними організаціями і групами є калькою з брежнєвсько-андроповских часів. У Росії в 2007 році на 100 000 жителів було 800 увязнених (найвищий показник у Європі). І так можна до безкінечності.

Звичайно, все це проблеми самої Росії. І якщо російський політичний клас, як і російське суспільство, згодне на дежавю - «радянський ренесанс», чи варто нам, іноземцям, учити і радити росіянам «як облаштувати Росію»? Напевно, нам, українцям, також не варто вчити президента Російської Федерації Дмитра Медведєва політичній грамоті, а тим більше етиці. Але дуже хочеться, у свою чергу, хоч би напередодні Нового року почути про взаємну повагу.

Віктор Тимошенко, Москва