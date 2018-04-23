Віхи тижня: апофеоз газової війни, передчуття імпічменту і план Януковича

Чергова газова війна з локального конфлікту на пострадянському просторі стала загальноєвропейською проблемою. Не виключено, що Віктора Ющенка спробують змусити достроково залишити президентський пост. Віктор Янукович пообіцяв громадськості поетапний «регіональний» план боротьби з кризою.

Невідомо, чи розраховували в Москві, що газова війна з Україною перекинеться на інші європейські країни. Не виключено, що там свідомо планували значний резонанс від соло «Газпрому» на вентилі. Припинення постачань блакитного золота країнам Старого Світу викликало швидку і однозначну реакцію Європейського Союзу. З одного боку, європейці не розуміли, чому вони сидять без оплаченого газу, з іншого - дивувалися щодо позиції Росії. Втручання чеського прем`єра Мірека Тополанека (Чехія зараз головує в Євросоюзі) в російсько-український газовий конфлікт було доволі енергійним, в кращих традиціях човникової дипломатії Генрі Кіссінджера. Залишилося дочекатися остаточного варіанту тристороннього протоколу про контроль над транзитом газу до Європи, який влаштує держави ЄС і знову залишить Україну наодинці з Росією.

Показовий виступ з питань енергетичної політики РФ організував Володимир Путін. Російський прем`єр за минулий тиждень перетворився на справжню зірку блакитних екранів. Телевізійники Росії старанно ретранслюють заяви перших осіб країни з газового питання, щоб зацікавлені особи не пропустили ані слова, ані інтонації. А Володимир Володимирович радий старатися: з чекістською прямотою, що переходить у хамство, встиг і звинуватити Україну в кріміналізованості влади, і зазначив, що в нашій країні йде боротьба кланів за джерела фінансування майбутніх виборів, і навіть відзначив, що Росія лише намагається позбавити український народ від пройдисвітів. Спасибі велике, дорогий пане Путін, ми, з вашого дозволу, постараємося розібратися самі з нашими володарями - на найближчих виборах. Адже ви не про український народ піклуєтеся, а про «фетишизовану» газотранспортну систему України, якою на захід прокачується 60% газпромівського експорту. Якщо чесно, то російський прем`єр, якого так надихнула криза, так енергійно роздає направо і наліво цінні вказівки, що мимоволі викликає асоціації з «директором Чорного моря». Зрозуміло, що триразове падіння цін на нафту викликає тривогу в «Газпромі», рупором якого не погребував виступити Путін, але чому в Москві забули стару формулу «Юпітер, ти гніваєшся - значить, ти не правий».

Втім, і українська влада діє не краще і не ефективніше. Віктор Ющенко вважає за краще не переривати новорічні канікули, віддавши газове питання на відкуп співробітникам президентського Секретаріату. Спільна заява українських глав держави і уряду - схоже, випадковість, а не спроба консолідації національної еліти перед лицем зовнішньої загрози. Адже не дарма заступник Балоги Роман Безсмертний висловив упевненість, що газова криза спровокована Москвою на користь Юлії Тимошенко. Прем`єр, мовляв, відмовчується до певного часу, а потім з`явиться на публіці - вся в білому і з прийнятною ціною на газ для країни. Наразі ж шеф «Нафтогазу України» Олег Дубина привіз із Москви після триденних переговорів орієнтовну цифру у 450 доларів. Саме стільки «Газпром» хоче одержувати за тисячу кубів газу, поставленого до України. Ціна шокує експертів з питань енергетики і помітно підбадьорює ньюсмейкерів з російської енергетичної монополії.

Тим часом лідер Партії регіонів Віктор Янукович напередодні Різдва пообіцяв наочний антикризовий план, який не ризикнув оприлюднити. Обережність можна зрозуміти - в країні стартувала президентська кампанія, і одному з претендентів на булаву не з руки ставати донором ідей для конкурентів. Щоправда, вірний соратник Віктора Федоровича Ганна Герман ідеї регіоналів конкретизувала, закликавши звільнити Ющенка і Тимошенко. Ця ідея в світлі прагнення керівництва країни відмовитися від посередників при постачанні газу має сподобатися Дмитрові Фірташу, який поступово нарощує свій вплив в оточенні Януковича.

До речі, не виключено, що регіоналам доведеться на якийсь час зарити сокиру війни з Юлією Тимошенко. Якщо вірити Володимиру Литвину і Миколі Томенку, то парламент вже найближчим часом прийме закон «Про тимчасові спеціальні і слідчі комісії Верховної Ради». І провідну роль гратимуть, звичайно ж, фракції Партії регіонів і БЮТ, а не гістерійно-навіжений Петро Симоненко. Законодавці максимально наблизилися до того, щоб перетворити імпічмент з жупела для глави держави на реальний механізм. До речі, розклад сил в парламенті явно не на користь Ющенка - давно вже глава держави не мав такої мізерної підтримки серед законодавців. Охочих провести вчорашнього «героя Майдану» через круги пекла імпічменту вистачає, але вони можуть проявити милосердя. Наприклад, якщо Віктор Андрійович перестане боротися з Юлією Володимирівною і публічно підтримає її прагнення володіти всією повнотою влади в країні.

Поки ж Національний банк відмовився виконувати положення Державного бюджету в частині необхідності погоджувати процедуру рефінансування комерційних банків з урядом. Схоже, боротьба за доступ до годівниці навіть в умовах глобальної кризи триває. Українські політики доводять, що вони здатні посилювати будь-які проблеми для країни, лише б не ухвалювати непопулярні рішення.

Євген Магда