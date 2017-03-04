Насірова перевозять до Інституту кардіології для обстеження (фоторепортаж)

Відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова перевозять з клінічної лікарні "Феофанія" Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеско.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Насірова Олександр Лисак.

"Я так думаю, що для додаткового обстеження", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 3 березня адвокати Насірова заявили, що їх підзахисного прооперували. Сьогодні на сторінці Насірова в Facebook з'явилося повідомлення про те, що він не імітує хвороба і налаштований з часом піти в суд для обрання йому запобіжного заходу.

*** 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра геоцентр". У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали необхідні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Повідомлення про підозру Насіров вручили в лікарні, де він перебував під охороною. Адвокати Насірова заявили, що затримання і повідомлення про підозру їх підзахисному відбувалися незаконно.

3 березня Кабінет міністрів усунув Насірова з посади голови ДФС на час проведення розслідування.