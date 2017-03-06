Працівники НАБУ та лікарі швидкої залишили будівлю суду: термін арешту Насірова сплив

Як передає кореспондент УНІАН, щойно співробітники НАБУ, які охороняли Романа Насірова в залі суду, залишили приміщення. Разом із ними пішли лікарі швидкої допомоги, які знаходилися біля Насірова.

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Разом із тим, адвокат Насірова Олександр Лисак заявив, що його підзахисний готовий вийти до громадян і журналістів та пояснити свою позицію.

Також він розповів, що Насіров, нібито усвідомлюючи соціальний резонанс подій навколо нього, готовий добровільно здатися під охорону НАБУ та САП до завтрашнього засідання суду. Також адвокат згадав, що саме для цієї заяви він очікує на візит керівників НАБУ та САП.

Лисак повідомив, що підтвердження від очільників НАБУ та САП про це запрошення адвокати не отримали.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді. Термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.