Насіров запрошує до суду Холодницького і Ситника

Як передає кореспондент УНІАН, щойно один із адвокатів Романа Насірова Олександр Лисак заявив, що його підзахисний запрошує до суду очільників Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

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"Роман Насіров зробив офіційне запрошення, щоб приїхали Ситник і Холодницький для того, щоб зробити офіційну заяву з приводу тих подій, які зараз тут відбуваються. Зараз чекаємо Ситника і Холодницького", - заявив Лисак.

Нагадаємо, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву у зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді. Термін арешту Насірова закінчується о 23:57.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Раніше повідомлялося, що захист голови Державної фіскальної служби Романа Насірова не виключає оголошення нової підозри й нового затримання з боку звинувачення.

Нагадаємо, що 2 березня детективи НАБУ обшукали офіс Держфіскальної служби та вручили підозру главі ДФС Роману Насірову.