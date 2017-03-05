Адвокати Насірова не виключають, що йому сьогодні оголосять нову підозру

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один з його адвокатів Олександр Лисак біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, відбувалось засідання у справі Насірова.

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«У разі, якщо сьогодні суд не відбудеться, а о 23.52 спливає час його затримання, ми не виключаємо того, що буде нове затримання і підозра», - сказав адвокат.

Окрім того він додав, що швидше за все сьогодні суд не розгляне відвід слідчого судді, який був заявлений зранку захистом Насірова.

«Я думаю, що офіційна позиція суду буде про те, що сьогодні автоматично зробити розподіл не можливо», - зазначив Лисак

Також адвокат додав, що по завершенню 72 годин затримання Насірова з нього повинні зняти варту і дати можливість вільного пересування.

Відповідаючи на запитання журналістів, куди буде переміщатися Насіров після закінчення терміну затримання, Лисак сказав: «Я вважаю, що він повинен перебувати в лікувальній установі, оскільки він є стаціонарно хворий і не виписаний з лікарні».

За словами адвоката, завтра сторону захисту повідомлять, де і о котрій годині розглядатиметься заява про відвід слідчого судді.

Як повідомляв УНІАН, суд з обрання Насірову запобіжного заходу оголосив перерву в зв’язку з клопотанням адвокатів звинуваченого про відвід судді.

Протягом засідання адвокати вимагали перенести розгляд справи до стабілізації стану здоров’я Насірова, але суд відхилив це клопотання.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але за даними ЗМІ, за наслідками обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска діагноз лікарів «Феофанії» не підтвердився.