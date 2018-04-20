Посол Грузії: Жодна війна проти Грузії не закінчувалась успіхом

Протистояння Росії та Грузії не завершилося навіть після того, як грузинська влада пішла на поступки й вирішила віддати російських шпигунів на суд самої Росії. Про нинішні та майбутні стосунки з північним сусідом кореспондентові УНІАН розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе.

РОСІЯ “ЗАНЕПОКОЇЛАСЯ” ДОЛЕЮ СВОЇХ ГРОМАДЯН У ГРУЗІЇ І НЕ ПРИЙНЯЛА ПРЕДСТАВНИКА ГРУЗИНСЬКОГО МЗС

– Як грузинська влада оцінює дії Росії, котрі свідчать про початок холодної війни між країнами?

– Я б не хотів називати це холодною війною, та й війною взагалі. Грузія ні з ким не збирається воювати. Вона відстоює свої національні інтереси. Це ми бачимо в широкому колі питань, зокрема й у припиненні підривної діяльності проти держави. Хочеться вірити, що й стосовно Грузії ніхто не збирається розпочинати війну.

Так розпорядився Господь і так склалося історично, що ми з Росією – близькі сусіди. Сусіди мають жити в мирі. Таку волю ми днями й продемонстрували – президент Саакашвілі передав ОБСЄ (членом якої є зокрема РФ) затриманих російських офіцерів. Грузія це зробила, щоб розрядити ситуацію, хоча ми могли цього й не робити. Тепер м’яч на стороні Росії. І ми сподіваємося побачити адекватну реакцію РФ щодо Грузії.

Сподіваюся, РФ зразка 2006 року відрізняється від тої, що була в 1993 році, коли вона запровадила блокаду Грузії. Чого добилася Росія такою політикою? Нічого – Грузія віддалилася ще більше. Тому, думаю, зараз треба провести переговори, консультації і рухатися вперед. Перегорнути цю сторінку історії, хоча вона й дуже тяжка. Іти далі й знаходити спільні точки. Ми готові до цього.

– Грузинська влада не відразу вирішила передати заарештованих міжнародній організації...

– Це була ініціатива голови ОБСЄ, після внутрішніх консультацій президент Грузії вирішив це зробити. Хоча грузинський суд ухвалив рішення про затримання цих громадян на два місяці, для проведення слідчих дій, ми вирішили, що не обов’язково за ці злочини громадяни Росії мають нести покарання в Грузії. Вони можуть відбувати його і в Росії, якщо та вважатиме це за потрібне. Але це право Росії. Ми зробили свій крок назустріч.

– Які саме злочини інкримінують російським офіцерам?

– МВС Грузії надав суду докази їхньої діяльності, яка була кваліфікована як шпигунська.

– Чи проходитимуть російсько-грузинські переговори? – Такі консультації дуже актуальні, хоча це, мабуть, і непросто. У пік напруги в Москві перебував заступник міністра закордонних справ Грузії пан Марчгаладзе, який планував зустрітися зі своїм російським колегою для обговорення питань, пов’язаних з цим інцидентом. Але за два дні йому так і не вдалося це зробити, отже, повернувся у Тбілісі ні з чим. Це було дивно для нас, оскільки Росія була занепокоєна безпекою своїх громадян, котрі перебували в Грузії, – дипломатів та їхніх родин. Хоча насправді їм абсолютно нічого не загрожувало. Уже не кажу про те, що ми надзвичайно стурбовані ситуацією щодо нашого посольства в Москві. З одного боку, міліція нібито його захищає, але з другого – вона абсолютно бездіяльна. Поки вибивалися вікна посольства, міліція спокійно за цим спостерігала. Крім того, працівники московської міліції увірвалися до готелю нашого посольства, виводили людей, перевіряли їхні документи...

Знаєте, нещодавно, перебуваючи в Києві, голова Ради федерації РФ Сергій Миронов сказав, що подвійні стандарти залишилися в минулому. Хочеться вірити, що і часи холодних війни, і часи тиску на малі країни, тим більше країни, котрі є дружніми сусідами, справді залишилися в минулому. І що сьогодні ми зможемо вибудувати сучасні цивілізовані відносини.

– Як поводяться зараз росіяни, які перебувають на грузинській території?

– Я бачив, як виїжджали сім’ї дипломатів, з яким жалем, казали вони, доводиться зриватися й виїжджати звідти. І висловлювали сподівання, що найближчим часом повернуться в Грузію. Хто один раз приїхав до Грузії, ніколи не захоче звідти їхати. Це дуже комфортна країна – жодних проблем щодо інших національностей там не було і не буде.

– А як можна сприймати такі дії Росії, як мобілізація військ біля грузинського кордону?

– Незважаючи навіть на стягування російських військ до Північного Кавказу та військово-морські маневри, які днями розпочалися поблизу територіальних вод Грузії, я віритиму, що Росія не буде використовувати силу проти країни, яка нічого поганого Росії не бажає. Країни, у якій живе чимало росіян і де ви не побачите нічого антиросійського.

РОСІЮ ДРАТУЮТЬ ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ГРУЗІЇ ТА РУХ КРАЇНИ В ЄВРОПУ?

– Чого Росія добивається такими діями?

– Чесно кажучи, для нас це незрозуміло. Є лише здогадки: можливо, Росію дратують перетворення, які активно проводяться в Грузії. На це я собі відповідаю: не може ж такий чинник дратувати! Адже чим скоріше та ефективніше розвиватиметься Грузія, чим стабільнішою та економічно сильнішою вона стане, тим вигідніше для Росії.

Можливо, Росію не влаштовує, що Грузія збирається стати членом НАТО? І на це відповідаю: не може це бути спрямовано проти Росії, адже ніде навіть не декларується, що Росія може бути противником НАТО. Можливо, Росія не задоволена тим, що Грузія може раніше за неї стати членом ЄС? Та й тут, думаю, у нас більше шансів увійти в ЄС хоча б тому, що вся територія Грузії знаходиться в межах Європи. Росія все ж таки простягається на схід, і геополітично вона ніяк не може одразу стати членом ЄС.

Думаю, протягом кількох найближчих років Росія змінить свою політику щодо Грузії з позиції сили на позицію нормальних партнерських відносин. У цьому я впевнений, як і в тому, що це буде великий успіх і для самої РФ.

– На тлі цих подій Росія доводила світовому співтовариству, що це все сталося через “ось таку погану грузинську владу”...

– Думаю, наскільки вона погана, – вирішувати лише грузинському народові. Нещодавно іноземна соціологічна компанія проводила опитування, яке показало досить високий рейтинг грузинського уряду та президента – близько 78%.

ЯКІСТЬ ГРУЗИНСЬКИХ ПРОДУКТІВ ВІДПОВІДАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ВИМОГАМ, АЛЕ НЕ ПРОХОДИТЬ ЗА СТАНДАРТАМИ РОСІЇ

– Чи потерпає Грузія від заборони з боку Росії на експорт своєї продукції?

– У Росію ми справді експортували велику кількість вина, іншої продукції. Але Грузія змогла спрямувати свою продукцію на європейський, американський, японський, китайський ринки, ми змогли подолати європейські стандарти якості продукції, які досить високі. Боржомі зараз експортується до країн Європи, у Прибалтику, Казахстан, до Китаю, Іраку, і, звичайно, в України. Чомусь якість грузинських продуктів, яка відповідає європейським вимогам, не проходить за стандартами Росії. Це явно політизоване рішення.

Звичайно, виникли певні проблеми. Але не такі катастрофічні, як дехто собі уявляв. В умовах сучасного світу задавити Грузію економічно неможливо. Думаю, Росія втратила не менше, заборонивши імпорт грузинської продукції. Це неправильне і несправедливе рішення, яке вона тим більше не мала приймати, враховуючи, що є кандидатом до СОТ.

– А як відіб’ється майже повне припинення сполучення між країнами?

– Давайте дивитися правді у вічі. Залізничного сполучення Росія–Грузія через ситуацію в Абхазії немає. Автотранспорт уже більш як три місяці теж не ходить – єдиний перепускний пункт на Воєнно-Грузинській дорозі закрито за ініціативою Росії. Поромне сполучення залишалося недостатньо ефективним. Непроста ситуація з авіасполученням: насамперед його припинення вдарило по звичайних громадянах, які мали можливість робити бізнес або ж приїхати на відпочинок.

– Чи може це вдарити по туризму в Грузії?

– Це було єдине сполучення для російських туристів, які вирішили відпочити в Грузії в горах або на морі. І цієї можливості російське міністерство транспорту їх позбавило.

– Чи відчуваєте, що країна перебуває у блокаді?

– У напівблокаді Грузія перебуває з початку цього року. Незважаючи на це, у нашій країні проходять економічні зміни, і нещодавно Світовий банк назвав Грузію країною номер один, де проводяться найбільш ефективні реформи.

13 років тому, коли Росія оголосила блокаду, коли не було ні аіва-, ні морського сполучення, ми були закриті для всього світу. Зараз про це говорити не доводиться.

Силою ніхто нічого від Грузії не отримає. Жодна війна, що розпочиналася проти Грузії, не закінчувалась успіхом. Тому треба змінювати цю політику.

МОСКВА ТЯЖКО СПРИЙМАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ГРУЗИНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА ВІД КРЕМЛЯ

– Як вирішує Грузія проблему з постачанням енергоресурсів після газового скандалу з Росією цієї зими?

– Того разу наша влада спрацювала досить ефективно. Одразу були деверсифіковані джерела постачання газу. Ми почали отримувати газ із Азербайджану, Ірану. Зараз ми йдемо далі – цього року запрацює новий газопровід, який іде з Азербайджану до Туреччини через Грузію. Ми будемо газонезалежними від Росії, адже частка закупівель у неї залишиться досить незначною. Нафту Грузія отримує завдяки нафтопроводам, що проходять через нашу країну, – з Азербайджану та Казахстану.

– Які ще питання залишаються невирішеними у ваших відносинах з північним сусідом?

– Важко сприймається ситуація (Москвою. – Авт.), що грузинське керівництво веде самостійну політику, і для повного розуміння цього потрібен час. Мабуть, це важко сприймати для росіян.

Грузія готова йти на компроміси, але не перетинаючи червону лінію національних інтересів. А це – територіальна цілісність у рамках кордонів, визнаних світовою спільнотою включно з Росією.

Друге питання – свобода вибору. 75% населення Грузії висловили свою позицію: країна має стати членом НАТО. І третє питання – ми маємо зайняти своє місце в Європейському Союзі.

Розмовляв Дмитро Стаховський