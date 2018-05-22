Парламентські бої за аудит НАБУ

Ситуація із призначенням аудитора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) в черговий раз виставила в дурнуватому світлі Верховну Раду, а, разом з нею, і державу – парламентарі вже вдруге не змогли домовитись, подолати суперечки і підтримати одну з кандидатур на цю посаду.

Її важливість важко переоцінити. Адже, чим більше в країні порівняно незалежних від влади правоохоронних структур, тим більше шансів на те, що затримуватимуть і саджатимуть не тільки хуліганів за дрібні крадіжки, а й високопосадовців, та їх «друзів» і «кумів» - тих, хто «тягає» вагонами і кораблями. Саме НАБУ має протидіяти кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами в Україні. І дуже важливо, щоб цей орган дійсно був незалежним від влади. Мета аудитора – проконтролювати, чи така незалежність існує.

Вже другий тиждень парламент не може дійти згоди щодо кандидатури від Верховної Ради на цю посаду. І, по суті, боротьба за аудитора, що розгорнулась на Печерських пагорбах, є боротьбою за вплив на НАБУ.

По-перше, справа кандидатурах. Так, Роберта Сторча до розгляду пропонував парламентський комітет з питань запобігання і протидії корупції (відповідно до вітчизняного законодавства, саме він здійснює контроль за діяльністю НАБУ), а Найджела Брауна на розгляд запропонували від «коаліції». Здавалося б, нічого дивного, нормальна ситуація – два кандидати, конкуренція… І це було б так, якби ця «конкуренція» не досягалася шляхом використання дивних політичних ходів.

Так, у парламенті, не без «надихання» з Банкової, відбулося щось на кшталт захоплення цього комітету. Адже, після входження до нього кількох депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка», більшість у ньому стала пропрезидентською. Тому і не дивно, що далі почалися комедії з його зібраннями, з відсутністю кворуму: на запрошення голови, народного депутата від фракції «Самопоміч» Єгора Соболєва, на засідання приходить менша частина комітету, а іншу, більшу частину, збирають «любі друзі» президента.

Через такі колізії ще попередня спроба призначити аудитора НАБУ провалилася. Нагадаємо, тоді комітет визначив на цю посаду кандидатуру Роберта Сторча. І це не викликало жодних нарікань, ніхто не виступив проти. Але раптом, перед самим голосуванням у сесійній залі, фракції «БПП» та «Народний фронт» вносять ще одну кандидатуру – Найджела Брауна. І… Рада провалює обидві.

«Профільний комітет визначив на головного аудитора пана Сторча. Це особа, яка займає позицію заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США. Особа, яка є професійним аудитором і здійснювала аудити, зокрема, таких установ, як ФБР. Він однаково незалежно здійснює роботу як для демократичної адміністрації, так і для республіканської. Але цей кандидат не підходить для Адміністрації президента України», - нагадав на засіданні Верховної Ради у вівторок, 21 березня, народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько.

На його переконання, це відбувається тому, що Сторч «здатен буде здійснити незалежний аудит». У той час як Браун минулого разу, коли у Раді йшлося про визначення кандидатури аудитора НАБУ, «не зміг відповісти на питання: хто його запросив, хто його пропонує, який він має досвід роботи і чим він, власне, на цій посаді буде займатися».

По-друге, справа у кількості «своїх» кандидатур у комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ, одним з членів якої і повинен стати Сторч або Браун. І тут починається найцікавіше. Адже вся комісія має складатися з трьох членів – кандидатів від президента України, Уряду та Верховної Ради. Формально, поки між президентом і прем’єром не пробігла чорна кішка, можна вважати, що перші дві кандидатури в комісії, за будь-яких обставин, будуть умовно пропрезидентськими. Але для повного щастя не достає іще однієї людини президента, підконтрольній АП, але призначеної по «квоті» парламенту. Тоді, теоретично, директора НАБУ можна буде контролювати, тиснучи на нього перспективою звільнення через перевірку комісією, бо, відповідно до закону про НАБУ, негативний висновок аудиторів може бути підставою для звільнення директора Антикорупційного бюро.

Сварячись у сесійній залі, депутати кілька разів грубо натякали, що всю цю кашу у Верховній Раді заварили на Банковій. І ніяк не могли дійти згоди не тільки щодо кандидатури аудитора НАБУ, а і щодо історії створення Антикорупційного бюро (у тому сенсі, хто саме стояв у витоків створення цього незалежного органу).

Так, відстоювати позиції «БПП» щодо кандидатури аудитора НАБУ, було надано можливість «коршуну» фракції у боротьбі з недружніми президенту депутатами – Івану Мельничуку. І він, звісно, проспівав оду Порошенку, мовляв, «саме президент створив Антикорупційне бюро, саме президент підписав цей закон і дав цей незалежний орган Україні».

Натомість, спікер Верховної Ради Андрій Парубій натякнув, що це, все-таки, заслуга парламенту. І, звісно, у цьому його підтримав друг по «Народному фронту» Максим Бурбак: «Хочу нагадати, що НАБУ було створено в цій сесійній залі, цим складом парламенту для того, щоб воно боролося з корупцією у вищих ешелонах влади. Це було подання прем'єра Арсенія Яценюка, і ми повинні, нарешті, зробити так, щоб воно почало працювати ефективно».

Таким чином, всі себе потроху похвалили.

А далі Мельничук попросив підтримати Брауна і закликав голосувати так, «як кожному велить його серце». Та серця розривалися і не могли визначитися, Сторч чи Браун їм миліший. Тож жодна з кандидатур не набрала 226 голосів при рейтинговому голосуванні – «за» Брауна проголосували 202 депутата, а «за» Сторча – 178. Зважаючи, що у Брауна було більше, його кандидатура була винесена на остаточне голосування і… отримала лише 200 голосів. Протягнути його не допомогла навіть «допомога» «Опозиційного блоку» та груп «Відродження» і «Воля народу». Адже частина депутатів коаліції (і в «БПП», і в «Народному фронті»), які давно не підтримують президента, або проголосували проти, або утрималися від голосування, коли воно відбувалось.

Що ж робити далі? Хочеш – не хочеш, але Верховна Рада повинна буде призначити свою кандидатуру у комісію з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ. Тому спікер Верховної Ради Андрій Парубій доручає парламентському комітету з питань запобігання і протидії корупції доопрацювати це питання. Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко пропонує «радикальне» рішення – шукати в 45-мільйонній Україні трьох українців на посади аудиторів, а не залучати іноземців. «Ми вважаємо демонстрацією меншовартості, приниженням нашої країни перед усім світом, коли ми кажемо: оце кандидат від американського посольства, оце кандидат від Кононенка, оце кандидат ще від когось», - заявив він.

Але знову події йдуть «по накатаній»: голова комітету Соболєв, мабуть, забувши, що комітетська більшість не є його командою, заявляє, що знову пропонуватиме на голосування Сторча. Але й Браун не зникає з «поля бою».

Втім, дехто з депутатів «БПП» вважає, що президент може запропонувати кандидатуру Роберта Сторча і по своїй «квоті». І це зовсім не виглядає неймовірним сценарієм, якщо згадати, наприклад, ситуацію з критикою, але подальшою підтримкою блокади вже на рівні держави.

Надія Пришляк