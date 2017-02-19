"Ось як диктатори починали": Маккейн розкритикував Трампа за звинувачення на адресу ЗМІ

Як пише Reuters, республіканець від Арізони, частий критик Трампа, таким чином відповів на твітт, в якому Трамп звинуватив найбільші ЗМІ США в тому, що вони є "ворогами американського народу".

Міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни, був побудований частково на вільній пресі, зазначив Маккейн в уривку програми "Зустріч з пресою" в ефірі телеканалу NBC News, який вийшов напередодні повного випуску у неділю, пише Reuters.

"Я ненавиджу пресу. Я ненавиджу тебе, особливо," – сказав Маккейн інтерв'юеру Чаку Тодду. – Але справа в тому, що ви (журналісти – ред.) потрібні нам. Нам потрібна вільна преса. Ми повинні мати її. Це життєво важливо".

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«Якщо ви (журналісти - ред.) хочете зберегти - я дуже серйозно зараз - якщо ви хочете зберегти демократію як ми її розуміємо, ви повинні мати свободу і багато протиставляти друком. І без цього, я боюся, ми можемо втратити з часом так багато наших індивідуальних свобод. Ось як диктатори починали», – продовжив він.

"Вони (диктатори – ред.) починали з пригнічення вільної преси. Іншими словами, зміцнення влади. Коли ви подивитеся на історію, то перше, що диктатори роблять, це закривають пресу. І я не кажу, що президент Трамп намагається бути диктатором. Я просто говорю, що ми повинні винести уроки з історії", – сказав Маккейн.

Як повідомляв УНІАН, увечері 17 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що New York Times, ABC, CNN та інші найбільші американські ЗМІ є ворогами для всіх американців.