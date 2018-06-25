Бюрократи отримали додаткову порцію масла на хліб

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості», на який ВР подолала 15 січняпрезидентське вето 400 голосами, не цього, так наступного тижня буде офіційно оприлюднено – якщо, звісно, Президент не бажає нанизувати на себе підстави для імпічменту.

Закон додасть настрою підприємцям і головного болю – Мінфіну. Можна спрогнозувати, що вже за квартал-два про цей закон говоритимуть як про найпотужніше легалізоване джерело ухилень від сплати податків і, за умов напівпорожньої на той час державної скарбниці (щоб нам не розповідали про зворотнє урядовці), лунатимуть заклики про його скасування. Ще більше, ніж підприємці, радітимуть відповідальні працівники Кабміну – закон додає їм стільки повноважень, що затримок із заробітньої платою боятися їм нічого. Буде урядовцям не лише на хліб, але й на масло.

ЗМІ в основному сфокусувалися на 25-відсотковій нормі прискореної амортизації, що запроваджується цим законом. Дійсно, можливість списати протягом чотирьох років вартість придбаних основних фондів, зменшуючи при цьому базу податку на прибуток, є економічно виправданою та доцільною. Заохочуючи інвестиції в капітал, держава закладає підвалини відновлення економічного зростання.

Однак «фішка» закону не в цьому. Цей закон не просто звільняє від ввізного мита та податку на додану вартість «матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби (крім підакцизних товарів)», що ввозяться промисловими підприємствами, які створюють нові виробництва із впровадженням енергозберігаючих технологій - але й дозволяє не платити податки тоді, коли ці товари будуть імпортуватися у якості….внесків до статутних фондів цих підприємств.

Тож у митних деклараціях невдовзі все частіше зустрічатиметься запис – товар надходитиме без мита і ПДВ, у якості внеску у статутний фонд. Так, статутні фонди поповнюватимуть, серед іншого, конвейєрними лініями та вуглепрохідним обладнанням, однак скільки буде завезено під цим приводом в Украну імпортних автомобілів, комп`ютерів, побутової техніки, меблів та доріжок для боулінгу? Навіть Черновецькому варто дочекатися офіційного оприлюднення цього закону, щоб без мита і ПДВ придбати собі ще один гелікоптер, з якого він оглядатиме свої володіння. Для цього, звісно, гелікоптер потрібно внести в статутний фонд одного із численних комунальних підприємств.

Звісно, потрапити до заповідного списку можна лише через Постанову Кабміну. Ось тут і відкриваються перед чиновниками повноводні шлюзи для лобіювання. Ціна супроводження проекту до моменту, коли необхідна позиція потрапляє в остаточний текст, знову зростає, не зважаючи на кризу. Хто пам`ятає, в 90-ті урядам (особливоКабміну Пустовойтенка) постійно закидали монетарну зацікавленість у списках т.з. «критичного імпорту», що теж встановлювалися Постановою Кабміну і товари з якого також могли ввозитися на територію України без мита і податків. Прем`єр Ющенко і віце-прем`єр Тимошенко свого часу дуже гордилися, що їм вдалося спочатки ущільнити ці списки, а потім і взагалі їх ліквідувати.

І ось все повертається. «Рішення, яке «годувало» бюрократа і його родину, просто скасують», - обіцяла Ю.В. рік тому, оголошуючи війну корупції та «коригування функцій чиновників». Натомість бюрократам даруються нові рішення, які допоможуть їм та їхнім родинам перезимувати цей період – не української, як зазвичай наголошує прем`єр, а світової економічної кризи.

А бюджет – він все одно наповниться, як і гривня застигне на 6.5. Бо обом так наказано.

Станіслав Голубенко