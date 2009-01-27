Тимошенко: країна невдовзі почне виходити з кризи

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що невдовзі країна почне виходити зі стану економічної кризи.

"Ті показники, які ми сьогодні маємо і на металургійному ринку, і на ринку зерна, на інших ринках, говорять про те, що потроху починає слабшати криза, і починають відроджуватися світові ринки, на яких ми можемо збувати нашу продукцію", - сказала вона у понеділок увечері в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Металургія, аграрний комплекс, а також хімічна промисловість і будівництво, які постраждали від економічної кризи були основними чинниками зростання економіки, а металургія, зокрема, одним з головних наповнювачів державного бюджету, нагадує РІА “Новости”.

Тимошенко навела як приклад торішній рекордний, за її словами, “не тільки для часів незалежної України, а й для СРСР”, врожай зернових, який через кризу, “не те, що за низьку ціну, а взагалі нікому було продавати”. І ось тепер ринок пожвавішав, зерно почало продаватися, і на ці доходи будуть підтримані й агровиробники, і наповнення бюджету.

Відтак, за словами Тимошенко, попри труднощі, уряд виконає бюджет в січні. "Бюджет у січні виконуваний - нічого не порушимо", - заявила прем`єр і запевнила, що будуть виплачені всі пенсії, допомоги, пільги тощо.

Тимошенко знову заявила, що високий курс долара гальмує українську економіку. В умовах кризи Нацбанк повинен понизити процентну ставку, як це роблять в інших країнах.