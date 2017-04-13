Російський "Перший канал" відмовився показувати Євробачення через Самойлову

Російський Перший канал не транслюватиме "Євробачення-2017". Про це з посиланням на прес-службу каналу пише ТАСС.

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У прес-службі телеканалу також повідомили, що варіант заміни на конкурсі Юлії Самойлової не розглядається.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Міністерство закордонних справ відреагує на заяви генерального директора Європейського мовного союзу (EBU) Інгрід Делтенре, яка погрожувала Україні санкціями за введення заборони на в'їзд російській учасниці пісенного конкурсу Євробачення-2017 Юлії Самойловій.

22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України".

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті в окупованому Росією Криму.