Організатори Євробачення підтвердили наявність листа про погрози виключити Україну з конкурсу (документ)

У ЗМІ з'явився лист керівниці Європейської мовної спілки (EBU) прем'єру України, в якому Київ попереджають про санкції.

Європейська мовна спілка (EBU) в п'ятницю, 31 березня, підтвердила справжність опублікованого на присвяченому Євробаченню сайті Oikotimes листа глави EBU Інгрід Дельтенре прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, передає DW.

У цьому документі Дельтенре попередила Гройсмана, що Україну можуть виключити з майбутніх змагань, якщо українська влада не дозволить в'їхати в країну російській учасниці конкурсу Юлії Самойловій. Крім того, вона повідомила українському прем'єру про те, що дехто з учасників конкурсу не виключає можливості його залишити.

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"Жодна з країн-господарок раніше не перешкоджала виступу будь-якого артиста на Євробаченні, тож EBU не бажала би створювати прецедент в 2017 році. Ми розглядаємо виключення російської співачки з конкурсу як неприйнятний крок", - наголошується у листі. Як ймовірний наслідок, Україна може бути виключена з майбутніх конкурсів, повідомила Інгрід Дельтенре в листі, відправленому ще 23 березня.

Згідно з текстом документа, кілька країн вже звернулися до EBU з критикою українського рішення та заявили, що обмірковують можливість залишити конкурс. "Ми не маємо жодної інформації про те, що Юлія Самойлова може становити загрозу національній безпеці України", - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

За даними ЗМІ, Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили у Кремлі.