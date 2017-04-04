Україна відреагує на погрози організаторів Євробачення виключити її з конкурсу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевняє, що Міністерство закордонних справ відреагує на заяви генерального директора Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Делтенре, яка погрожувала Україні санкціями через встановлення заборони на в’їзд російській учасниці пісенного конкурсу Євробачення-2017 Юлії Самойловій. Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Відреагує Міністерство закордонних справ. Ми діємо в рамках українського законодавства. До Євробачення Україна готується дуже інтенсивно. Я розумію, що можливо росіяни хотіли б нас якимось чином дестабілізувати в цьому питанні. Вони ж розуміють, що людина, яку вони обрали, по національному законодавству України не може в'їхати в Україну, тому так відреагувала і Служба безпеки України, це в їхній компетенції. Але наголошую на тому, що ми повністю готуємося, а всі інші питання будуть вирішуватися", - сказав Гройсман.

На уточнювальне питання, коли буде реакція МЗС, глава уряду сказав: "Я думаю, в найближчі дні".

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Як повідомляв УНІАН, Делтенре погрожувала Україні санкціями через заборону російській співачці Самойловій брати участь у цьогорічному Євробаченні в Києві.

22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, «рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті в окупованому Росією Криму.

23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження припиняться влітку, одразу після Євробачення.