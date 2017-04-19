Апеляційний суд дозволив повернути Насірову вилучені паспорти

Апеляційний суд Києва частково задовільнив клопотання адвокатів відстороненого голови ДФС Романа Насірова – повернути йому вилучені під час обшуку документи, а саме паспорт громадянина, закордонні паспорти та ідентифікаційний код, передає ТСН.

Таким чином було скасовано частково дію однієї постанови Солом'янського суду Києва про вилучення майна. Водночас залишається чинною постанова суду про визнання Насірова невиїзним, за якої він має здати всі документи до правоохоронних органів. Таким чином, як пояснили ТСН, документи Насірову на руки не повернуться.

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Захист Насірова оскаржував рішення про вилучення під час обшуку в голови Держфіскальної служби майна, зокрема його паспорту громадянина України, закордонних паспортів та ідентифікаційного коду. Інше вилучене майно залишається під арештом.

Один з захисників Насірова Олександр Лисак також прокоментував фотографію, яка днями з'явилась у Мережі, де нібито глава ДФС відвідує візовий центр. Адвокат заявив, що про фото йому нічого невідомо, і навіть якщо воно достовірне, то громадянину не забороняється гуляти там, де він захоче, а тікати Насіров не збирається.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.

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Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.