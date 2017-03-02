НАБУ підтвердило затримання голови ДФС Насірова

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу НАБУ.

"Насіров затриманий у Феофанії під час проведення обшуку у рамках розслідування газової справи", - зазначили у відомстві.

Читайте також"Так, я є прихильником Трампа": голова ДФС пояснив свою присутність на інавгурації президента США

Згідно з інформацією, із головою ДФС наразі проводять слідчі дії.

"У нас інформація, що він затриманий. Чи повідомили йому підозру - поки не можемо відповісти", - додали у НАБУ

Керівник САП Назар Холодницький підтвердив УП інформацію про обшуки, однак не захотів розкривати деталі, пообіцявши зробити це зранку.

Раніше про проведення затримання у лікарні "Феофанія" Романа Насірова повідомив народний депутат Сергій Лещенко.

Нагадаємо, сьогодні Національне антикорупційне бюро України і Спеціальна антикорупційна прокуратура провели серію обшуків в Державній фіскальній службі.

Обшуки проводяться за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Наразі Насіров перебуває у відомчій лікарні «Феофанія», куди до нього приїхали детективи НАБУ та прокурор САП. Те, що Насіров перебуває у палаті, підтверджують адвокати голови ДФС, присутні на місці подій.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

Слідчі підозрюють, що злочинна діяльність групи Онищенка маскувалася за допомогою того, що фірми не платили ренту до державного бюджету. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив, що не пам’ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам біглого нардепа. Голова ДФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, яка передбачені Податковим кодексом.