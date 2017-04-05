Насіров свідомо вводить в оману громадськість - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що вважають за доцільне провести повторний допит відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у разі його особистої згоди повідомити нові факти у справі підозрюваного в організації корупційної схеми з продажу газу народного депутата Олександра Онищенка.

Про це йдеться у повідомленні бюро у Facebook.

"У відповідь на запити ЗМІ щодо планів повторно допитувати відстороненого голову Державної фіскальної служби повідомляємо, що наразі цей допит є доцільним лише у разі, якщо підозрюваний сам зголоситься прийти і повідомити нові факти чи обставини, що стосуються надання розстрочень зі сплати ренти за надрокористування компаніям, задіяним у «газовій схемі Онищенка»", - заявили в антикорупційному органі.

"Під час допиту в Національному бюро 17 березня посадовець не дав відповіді по суті на більш ніж половину запитань. «Не знаю», «пояснити не можу», «треба дізнатися в ДФС» - ось що чули детективи у відповідь на цілком конкретні питання. Таким чином, відмовляючись від конструктивної співпраці зі слідством та надання чіткої аргументації своїх дій та рішень, відсторонений керівник ДФС жодним чином не спростовує підозри слідчих. Натомість, у своїх публічних зверненнях він заявляє, що детективи Національного бюро не ставлять йому «питань по суті», чим свідомо вводить в оману громадськість", - наголосили в НАБУ.

Крім того, сказано, що заяви Насірова містять чимало іншої недостовірної інформації.

"Зокрема, він зазначає, що кримінальне провадження, учасником якого він є, буцімто розслідується вже 2 роки. Водночас у витязі з ЄРДР, який він та його захист отримали для ознайомлення разом із клопотанням про обрання запобіжного заходу, вказано, що голова ДФС є учасником одного з багатьох епізодів злочину (ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»), розслідування якого було розпочате 29 листопада 2016 року", - пояснили в антикорупційному органі.

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Також у НАБУ підкреслили, що бюро має достатньо доказів незаконності рішень голови ДФС і в даний момент не потребує проведення повторних допитів підозрюваного, якщо той сам у них не зацікавлений.

У повідомленні нагадується, що відсторонений голова ДФС підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, відсторонений голова ДФС Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму понад 2 млрд грн.

17 березня детективи НАБУ допитали Насірова.