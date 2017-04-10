Насіров вимагає переглянути обраний для нього запобіжний захід, бо вважає його "безпідставним"

Відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров вимагає переглянути обраний йому суддею Солом'янського районного суду Києва Олександром Бобровником запобіжний захід.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«У мене всі сумніви розсіялися стосовно законності та обґрунтованості рішень судді Солом’янського районного суду м. Києва Бобровника. Я вимагаю переглянути необґрунтований та безпідставний запобіжний захід, прийнятий суддею Солом’янського районного суду м. Києва Бобровником», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн. Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.