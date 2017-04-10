Адвокат Януковича заявляє, що йому досі не вручено підозру у держзраді

Передача справи колишнього президента України Віктора Януковича про державну зраду до суду є незаконною, оскільки йому досі не вручено підозру. Про це УНІАН повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

«Захист Віктора Януковича отримав офіційне підтвердження незаконності передачі до суду справи проти нього: Генеральна прокуратура Російської Федерації в листі від 7 квітня 2017 року повідомила, що підозру у державній зраді Віктору Януковичу досі не вручено», - заявив Сердюк.

За його словами, процес за цією справою почався з чисельних порушень.

«Окрім допущених Генеральною прокуратурою України під час проведення досудового розслідування грубих порушень прав людини, ми бачимо, що педалюється розгляд справи, для існування якої взагалі відсутні будь-які правові підстави. Підозру не вручено, обвинувальний акт не вручено, в отриманні від Віктора Януковича показів відмовлено», - зазначив адвокат.

Читайте такожПутін попереджав Януковича, що відбере Крим та Донбас - Москаль

Він наголошує, що «взагалі немає жодної підстави та можливості розпочинати судовий розгляд».

Як повідомляв УНІАН, речниця генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган заявила, що справа щодо звинувачення Януковича у державній зраді вже завтра, 11 квітня, надійде в Оболонський райсуд Києва.

28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав Януковичу повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня 2017 року Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі про держзраду Януковича.

14 березня Луценко заявив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати обвинувальний акт у державній зраді відносно Януковича, оскільки всі його судді брали участь в розгляді тих чи інших питань в рамках досудового слідства у цій справі.