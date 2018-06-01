Тимошенко вважає себе крутішою за глав урядів США, Німеччини і Японії?

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Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко відзвітувала у Верховній Раді про свої досягнення. Як про ті, що вже відбулися (на її думку), так і заплановані на цей рік. Графіки так бадьоро пнулися вгору, що більше нагадували траєкторії виведення космічних кораблів на навколоземну орбіту. Осоромлені уряди провідних країн світу обливалися сльозами в темних кутках, складаючи заяви про відставку зважаючи на повну професійну неспроможність. Цифри зростання доходів населення викликали відчутне, навіть крізь сумку, свербіння в хронічно напівпорожньому гаманці. Практично добита Кабміном інфляція емігрувала до Росії, і там з горя «доганялася» рублями. І лише Стельмах злорадно догулював відпустку в очікуванні, коли в його приймальні вишикується черга з політичних супротивників Тимошенко. Адже, якщо вірити прем`єрові, тільки він може завалити її грандіозні плани розбудови раю земного в окремо взятій державі.

Як би це не видавалося дивним на тлі напханого переможними реляціями звіту, почала Юлія Володимирівна з визнання того, що в Україні є рецесія, і «ситуація вкрай важка... не тільки в Україні, у всьому світі».

(Всі вислови Тимошенко і наведені нею цифри узяті зі стенограми виступу прем`єра, розміщеної на Урядовому порталі).

Прем`єр особливо підкреслила, що «категорично» не хоче «прикрашати ситуацію, яка є в країні». Тобто все сказане ЮВТ 5 лютого з трибуни Верховної Ради слід приймати за чисту монету. Отже,

...Виробництво, національна валюта і інфляція

Незважаючи на те, що Тимошенко визнала наявність рецесії в Україні не вказуючи на якісь обмеження у часі, спад промислового виробництва вона готова визнати тільки з серпня по листопад минулого року. «Якщо порівняти показники грудня з попереднім місяцем, наприклад, з листопадом, то ми подивимося, що вже місяць до місяця у нас пішло 3,2 плюсом (зростання промислового виробництва. - Авт.)», - заявила прем`єр. Щоправда, вона не стала пояснювати, яким чином ця цифра узгоджується з безперервним потоком «зведень з фронтів»: про непрацюючі підприємства, виробничі лінії, що закриваються, і масу людей, яких примусово відправили у неоплачувані відпустки.

Динаміка гривні, мабуть, єдиний провал, удостоєний згадки в промові Юлії Володимирівни. Але прем`єр відразу ж наголосила: вона тут ні при чім.

«В принципі, здешевлення національної валюти в усіх країнах світу є показником і ознакою кризи. Але як виглядає Україна в порівнянні з іншими країнами? Якщо ми візьмемо Єврозону, то, порівняно з доларом, з 1 липня по 4 лютого 2009 року така девальвація національних валют складала 18,7%. Якщо ми візьмемо такі країни, як Велика Британія, то національна валюта девальвувала на 27,6%, Росія - на 35,5%. Україна поводиться нестандартно в цій ситуації, і девальвація в Україні склала 43,6%, це за найбільш скромним підрахунком. Такого допускати в Нацбанку категорично не можна», - заявила Тимошенко.

В принципі цей пасаж не викликав би питань, якби не три інших твердження прем`єра:

«Навіть в останньому місяці (2008 року. - Авт.) ми мали інфляційні показники на рівні минулого року, коли був інший уряд і коли не було ніякої кризи».

«На жаль, за 17 років склалася імпорторієнтована економіка. Поки ми гривню не поставимо на місце і поки Нацбанк не зробить таку політику, безумовно, буде дуже і дуже важко».

«Ми плануємо наступного року прогноз інфляції на рівні 9,5%».

Тобто, з одного боку, ми нібито маємо інфляцію в 2008-му не вищу, ніж в 2007-му, незважаючи на те, що в 2008-му гривня втратила у вартості чи не половину, чого в 2007-му не було. Виходить, відповідно знизилися і ціни на товари і послуги? Чому тоді населення не відчуло цього зниження? Очевидно, тому, що економіка у нас «імпорторієнтована» (до речі, ще в 2005 році саме Тимошенко звинувачували в тому, що вона прагне збудувати в Україні орієнтовану на імпорт, а не на експорт економіку), отже, вартість товарів прямо прив`язана до курсу долара, що злетів до небес. Але як же тоді бути з інфляцією? Якщо гроші стали дешевшими майже удвічі, а товари здорожчали пропорційно зростанню курсу долара, то інфляція низькою не може бути ніяк. Хіба що тут діє принцип «не важливо, як воно є, важливо, як вважати».

Більш того: прогноз інфляції 9,5% наступного року без додаткових уточнень на кшталт «якщо Стельмаха знімемо», який, з вуст прем`єра, пояснює зростання цін виключно зростанням курсу, виглядає щонайменше утопією. Або як варіант обіцянкою, не обов`язковою для виконання. Якщо хто забув, до кінця 2009-го Тимошенко повинна підійти вже в статусі кандидата в Президенти. Отже, звільнитися з Кабміну або в інший спосіб відійти від активної діяльності на благо української економіки. А значить, відповідатиме за все стрілочник, який «примудрився» за кілька місяців зруйнувати все те, що ЮВТ напрацьовувала більше року.

Пенсійний фонд і економічні чудеса

«Думаю, всі ви розумієте, що при глобальній рецесії економік, падінні економік виконати бюджет - це просто перетворюється кожного місяця на надзвичайно важку працю і важке завдання. Але в той же час у січні ми виконали державний бюджет на 101%», - похвалилася Тимошенко з парламентської трибуни.

Трохи пізніше прем`єр заявила, що «за січень місяць прямими надходженнями до Пенсійного фонду планові надходження по січню місяцю перевиконані більше, ніж на 21%».

Прямі надходження - це, мабуть, «пенсійний податок» із заробітних плат, збори з доходів підприємств і організацій та інші «добровільні» внески, передбачені положенням Кабміну про Пенсійний фонд. Проте зі всіх цих грошей на тому або іншому етапі відраховується і решта податків. Отже, зростання доходів держбюджету і надходжень до ПФ повинне бути пропорційним! А цього якраз і не спостерігається.

Можна припустити, що диспропорція виникла за рахунок передбаченого в законі про держбюджет-2009 покриття дефіциту Пенсійного фонду бюджетними грошима, а це - 29,5% від загальної суми витрат ПФ на виплату пенсій. Але тоді виникає інше питання: якщо справи ПФ йдуть настільки чудово, чи не варто переглянути, прямо скажемо, жебрацький держбюджет, і урізавши дотацію Пенсійному фонду відсотків так до восьми від загальної суми виплат? Кому треба фінансувати неіснуючий дефіцит ПФ, тоді як люди, які позбулися роботи, не можуть добитися допомоги, яка їм належить?

Проте прем`єр неодноразово привселюдно заявляла, що підстав для внесення змін до бюджету вона не бачить... Втім, це ще не всі економічні чудеса.

«31,3% доходів загального фонду державного бюджету було забезпечено в останній розрахунковий день січня», - про це заявили в Секретаріаті Президентаза два дні до виступу Тимошенко у ВР. Причому, за даними СП, значна частина цих коштів зроблена за рахунок ПДВ.

Але якщо це правда, то йдеться про гроші, яких фактично немає! ПДВ доведеться повертати, отже, йдеться про виконання бюджету «для галочки»?

Але навіть якщо припустити, що Секретаріат тричі не правий, а гроші в бюджеті - реальні, ЮВТ сама ж визнала, що бюджет отримував гроші абсолютно нерегулярно, що вже саме по собі говорить про якість роботи уряду. Принаймні, нерегулярно з деяких джерел.

«Державна митна служба - це теж дуже цікавий показник. Коли прийшло нове керівництво Державної митної служби за 4 дні до кінця місяця, до кінця звітного періоду, бюджет був виконаний на 47% по митниці, - заявила Тимошенко з трибуни ВР. - Цей просто радикальний провал планувався, планувався свідомо. І лише прихід нового керівництва дав можливість за 4 дні, вдумайтеся, підняти всі ресурси і резерви і виконати загальні і спеціальні доходи Держмитслужби разом на 106%».

Виходить, що протягом цілого місяця прем`єр-міністр країни ні сном, ні духом не відала, що митниця валить план, і коли б не скандальна відставка Хорошковського (причини звільнення в його викладі виглядають зовсім інакше), то правда спливла б лише тоді, коли що-небудь виправляти було б пізно? І потім, що це, вибачте на слові, за план, більше половини якого можна, хоч і натужно, зробити за 4 дні? Або митниця в Україні на абсолютно законних підставах тільки 8 днів на місяць працює на державу, а решту всього часу - на свою кишеню? І подібний стан справ закріплюється в держбюджеті, між іншим, поданому до ВР прем`єр-міністром?

Можливо, і ці припущення не вірні. Але тоді доведеться припустити, що заради виконання плану, який «завалив» Хорошковський, нове керівництво митниці наказало... в буквальному розумінні роздягати всіх проїжджаючих до трусів. Адже окрім як з митних зборів митниці взяти гроші немає звідки. Загалом, хай там як, абсолютно очевидно, що Юлія Володимирівна (принаймні у своїй офіційній іпостасі) активно керується принципом «переможців не судять». А будь-який незгідний з цим твердженням може спробувати розшукати хоч якісь сліди розслідувань проти нинішнього керівництва митниці на предмет можливих зловживань при стягуванні митних зборів. Або проти міністрів економічного блоку Кабміну, які схвалили для Держмитслужби такий фінансовий план на місяць, що його можна зробити за тиждень. Або за звинуваченням Хорошковського у службовій халатності в особливо великих розмірах.

Наздоженемо і переженемо

Було за радянських часів таке, скажемо прямо, дещо самовпевнене гасло. Проте прем`єр пішла ще далі: незважаючи на кризу, вона має намір обскакати... всі провідні країни світу, скільки б їх не було.

Під час свого звіту у ВР Тимошенко запропонувала нардепам подивитися, які прогнози ВВП дають іншим країнам світу і як Україна виглядає на цьому фоні: «Україна запланувала на 2009 рік зростання валового внутрішнього продукту 0,4%, тоді як Міжнародний валютний фонд пропонував Україні поставити рецесію на рівні мінус 5, але уряд України не погодився з такими прогнозами.» До цього прем`єр додала: «Ми забезпечимо той показник, який ми запланували на 2009 рік».

«Але в той же час я хочу, щоб ви звернули увагу, що такі країни, як члени Євросоюзу за прогнозом того ж Міжнародного валютного фонду матимуть спад виробництва мінус 2%, розвинені країни в цілому все - мінус 2, США - мінус 1,6, і навіть по Японії, яка є зразком того, як будувати ефективну економіку, - мінус 2,6», - продовжувала Тимошенко.

«Я також хочу повідомити, що ми запланували дефіцит бюджету 2,96%, що знаходиться на рівні зі всіма іншими розвиненими країнами світу. (За скромними підрахунками прем`єрки. - Авт.) І якщо ви подивитесь, то Німеччина запланувала 3% дефіциту, Україна - 2,96%, США - більше 3%. І якщо візьмемо, наприклад, для порівняння Латвію, то вона запланувала 4%».

Тобто, не зважаючи на всі прогнози МВФ, а також всупереч «світовому досвіду», на який іншим разом так любить посилатися сама ж Тимошенко, вона переконана у своїй здатності утримати... найвище в світі зростання ВВП і найнижчий дефіцит бюджету. Фактично запропонувати економічну політику значно (з урахуванням нинішньої ситуації в Україні) ефективнішу, ніж зуміли розробити уряди США, Німеччини і Японії разом узяті. Що ж, залишилося лише почекати до кінця цього року, а потім порівняти - чи стануть українці жити, принаймні, не гірше, ніж населення Німеччини, Японії і США.

Олена Перегуда