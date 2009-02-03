Третину січневого бюджету Тимошенко «зробила» за один день

31,3% доходів загального фонду державного бюджету було забезпечено в останній розрахунковий день січня. Про це свідчить довідка про стан виконання Держбюджету за січень 2009 року, поширена Секретаріатом Президента України.

Відповідно до оперативних даних Державного казначейства України, що містяться в цій довідці, всього 30 січня до загального фонду держбюджету надійшло 2 млрд. 839,4 млн. грн.

Значне збільшення відсотка виконання плану на січень забезпечило надходження в останній робочий день січня, в основному, від податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів у сумі 1 млрд. 130,5 млн. грн. (якщо станом на 30.01.2009 р. виконання за цим показником становило 76,7%, то станом на 2 лютого – 106,1%).

Також за даними Держказначейства, виконання плану було забезпечено завдяки надходженням від Національного банку України. Йдеться про 1 млрд. 2,03 млн. грн. за рахунок перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами. При цьому, відповідно до тимчасового розпису державного бюджету за доходами на перший квартал 2009 року, Нацбанк мав перерахувати відповідні кошти до держбюджету у березні 2009 року.

Мінфін в оперативному порядку вніс відповідні уточнення до плану надходжень за січень.

За підсумками січня до спеціального фонду надійшло 3 млрд. 130,7 млн. грн., у тому числі за 30 січня – 1 млрд. 977,1 млн. грн., які було в основному закумульовано за рахунок перерахунку Київською регіональною митницею 1 млрд. 860 млн. грн. (остаточні клірингові розрахунки за минулий рік).

Станом на 2 лютого, на Єдиному казначейському рахунку закумульовано 7 млрд. 945,7 млн. грн. На рахунках Держказначейства в іноземній валюті – 3 млрд. 671,2 млн. грн.

За січень з Єдиного казначейського рахунку надали позики: Пенсійному фонду у сумі 1 млрд. 401,6 млн. грн., місцевим бюджетам – у сумі 259,5 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності внести зміни до держбюджету-2009. Він висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де витрати відповідатимуть можливостям економіки».

Третього лютого прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що перегляд держбюджету можливий тільки у разі його невиконання чи перевиконання. Прем’єр-міністр наголосила, що поки “все йде нормально”.

За оперативними даними Державного казначейства України, до державного бюджету України (загальний і спеціальний фонди) в січні 2009 року мобілізовано доходів у сумі 12,2 млрд. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ в розмірі 2,3 млрд. грн., без власних надходжень бюджетних установ), що становить 101% від затвердженого тимчасового щомісячного плану доходів.

За даними Держказначейства, січневі надходження в Держбюджет-2009 на 642 млн. грн. менші, ніж надходження за січень 2008 року.

На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», обнародуваний сьогодні в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлений на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник запланований на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.