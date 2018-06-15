Довгий: Відбулася фальсифікація, але закликаю перегорнути сторінку й почати працювати

Сьогодні після дострокового закриття сесії Київради, депутати Київради Блоку Кличка, БЮТ і Блоку Литвина зібралипідписи за відсторонення від ведення сесії секретаря Київради Олеся Довгого, обрали нову президію міськради та продовжили працювати. Кореспондент УНІАН попросив Олеся Довгого прокоментувати ситуацію.

– Сьогодні не відбулися дві важливі для міста події. По-перше, не було презентовано бюджет міста на цей рік та план соціально-економічного розвитку (дивіться тут. - Авт.). Було зроблено спробу перевести роботу Київради в політичну площину, хоча міська рада мала приймати суто господарські рішення. Ми зможемо пояснити людям, хто винен у неприйнятті бюджету, і вони дадуть оцінку тим політичним силам, які в цьому винні. Держава перейшла в режим, коли політики намагаються звалити провину за ситуацію в країні одне на одного. І Київ розглядається виключно як один з важливих плацдармів майбутньої президентської кампанії. Тож зараз працюють технології. Політтехнологи не гребують нічим, використовуючи дезінформацію, вводячи в оману виборців, граючи на їхніх почуттях.

– То все ж таки що відбулося на сесії Київради?

– Це була незаконна спроба заволодіти президією шляхом підробки документів та фальсифікації.

Віталій Кличко сказав, що є 61 підпис за моє відсторонення (тобто більш як половина депутатів, загалом їх 120. – Авт.). Я сказав, якщо є 61 підпис, то я зразу же пишу заяву про відставку. Якщо 61 підпису немає, то я попросив би депутатів визнати: те, що там відбувається в залі, не що інше як самовільна спроба незаконно захопити владу, - і повернутися до конструктивної роботи.

Кличко продемонстрував документ з 61 підписом, але там двічі стояв підпис депутата Карпунцова (Валерій Карпунцов – депутат Київради від Блоку Кличка. – Авт.). Отже, 61 підпису немає, і з багатьма іншими підписами є проблеми та сумніви в їхній автентичності...

– Чи не вважаєте ви, що ця “мала відставка” спричинена тим, що пан Черновецький включився в боротьбу “на два фронти” – з прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, а тепер – і з керівником Секретаріату Президента Віктором Балогою... Чи відчувається тут рука Балоги?

– Уся країна чула, як мер на прес-конференції звернув увагу голови держави на дії керівника свого Секретаріату. Я не можу коментувати слова міського голови, але якщо мер звернув таку увагу, то в нього були для цього підстави.

– Сьогоднішня подія збіглася, мабуть, невипадково з акціями протесту під стінами Київради... Чимало ініціатив міського голови справді незрозумілі Киянам – може, вони теж підштовхнули депутатів до цього рішення?

– Сьогодні настав час, коли слід оптимізувати видатки та приймати непопулярні рішення. Під лежачий камінь вода не тече. А оці всі балачки, коментарі, насмішки, окремі фрази, що їх витягують наші опоненти, мають одну мету – перекласти відповідальність... Вони не містять і сотої частини тих антикризових заходів, що робить мер задля наповнення бюджету. Я сподіваюся, що про всі ці заходи мер згодом розкаже особисто.

Знаєте, я готовий перегорнути цю сторінку невдалої спроби опозиції і сподіваюся, що учасники сьогоднішніх подій повернуться до зали й почнуть приймати рішення, які потрібні місту.

Розмовляла Лана Самохвалова