Довгий: Відбулася фальсифікація, але закликаю перегорнути сторінку й почати працювати
Кличко продемонстрував документ з 61 підписом, але там двічі стояв підпис Карпунцова. Отже, 61 підпису немає, і з багатьма іншими підписами є сумніви в їхній автентичності...
Сьогодні після дострокового закриття сесії Київради, депутати Київради Блоку Кличка, БЮТ і Блоку Литвина зібралипідписи за відсторонення від ведення сесії секретаря Київради Олеся Довгого, обрали нову президію міськради та продовжили працювати. Кореспондент УНІАН попросив Олеся Довгого прокоментувати ситуацію.
Кореспондент УНІАН попросив Олеся Довгого прокоментувати ситуацію.
– Сьогодні не відбулися дві важливі для міста події. По-перше, не було презентовано бюджет міста на цей рік та план соціально-економічного розвитку (дивіться тут. - Авт.). Було зроблено спробу перевести роботу Київради в політичну площину, хоча міська рада мала приймати суто господарські рішення. Ми зможемо пояснити людям, хто винен у неприйнятті бюджету, і вони дадуть оцінку тим політичним силам, які в цьому винні. Держава перейшла в режим, коли політики намагаються звалити провину за ситуацію в країні одне на одного. І Київ розглядається виключно як один з важливих плацдармів майбутньої президентської кампанії. Тож зараз працюють технології. Політтехнологи не гребують нічим, використовуючи дезінформацію, вводячи в оману виборців, граючи на їхніх почуттях.
– То все ж таки що відбулося на сесії Київради?
– Це була незаконна спроба заволодіти президією шляхом підробки документів та фальсифікації.
Віталій Кличко сказав, що є 61 підпис за моє відсторонення (тобто більш як половина депутатів, загалом їх 120. – Авт.). Я сказав, якщо є 61 підпис, то я зразу же пишу заяву про відставку. Якщо 61 підпису немає, то я попросив би депутатів визнати: те, що там відбувається в залі, не що інше як самовільна спроба незаконно захопити владу, - і повернутися до конструктивної роботи.
Кличко продемонстрував документ з 61 підписом, але там двічі стояв підпис депутата Карпунцова (Валерій Карпунцов – депутат Київради від Блоку Кличка. – Авт.). Отже, 61 підпису немає, і з багатьма іншими підписами є проблеми та сумніви в їхній автентичності...
– Чи не вважаєте ви, що ця “мала відставка” спричинена тим, що пан Черновецький включився в боротьбу “на два фронти” – з прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, а тепер – і з керівником Секретаріату Президента Віктором Балогою... Чи відчувається тут рука Балоги?
– Уся країна чула, як мер на прес-конференції звернув увагу голови держави на дії керівника свого Секретаріату. Я не можу коментувати слова міського голови, але якщо мер звернув таку увагу, то в нього були для цього підстави.
– Сьогоднішня подія збіглася, мабуть, невипадково з акціями протесту під стінами Київради... Чимало ініціатив міського голови справді незрозумілі Киянам – може, вони теж підштовхнули депутатів до цього рішення?
– Сьогодні настав час, коли слід оптимізувати видатки та приймати непопулярні рішення. Під лежачий камінь вода не тече. А оці всі балачки, коментарі, насмішки, окремі фрази, що їх витягують наші опоненти, мають одну мету – перекласти відповідальність... Вони не містять і сотої частини тих антикризових заходів, що робить мер задля наповнення бюджету. Я сподіваюся, що про всі ці заходи мер згодом розкаже особисто.
Знаєте, я готовий перегорнути цю сторінку невдалої спроби опозиції і сподіваюся, що учасники сьогоднішніх подій повернуться до зали й почнуть приймати рішення, які потрібні місту.
Розмовляла Лана Самохвалова