Київрада ділитиме огризки від бюджету, які уряд з ВР залишили столиці?

Київрада розпочала розгляд проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку столиці на 2009 рік. Як передає кореспондент УНІАН, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ охарактеризував “узятий до розгляду обсяг бюджету як фактично «огризки», що їх Кабінет Міністрів і Верховна Рада залишили Києву й киянам після вилучень у розмірі майже 8 млрд. грн. та скорочення у 1,5 раза цільового фінансування, яке за законом уряд має виділити столиці».

Секретар Київради продемонстрував журналістам побудовані за даними Міністерства фінансів графіки, що ілюструють тенденцію скорочення доходів усіх місцевих бюджетів України протягом останніх восьми місяців 2008 року та січня–лютого 2009-го. «На тлі такої тенденції, – прокоментував він, – на іншому графіку ми бачимо фактичне пограбування столичного бюджету урядом – збільшення вилучень до держбюджету до майже 8 млрд. грн.”

Працівники різних галузей, які сьогодні вийшли на вулицю, за словами О.ДОВГОГО, розуміють, “що не можна огризком від бюджету нагодувати ту саму кількість людей у тій самій пропорції”. “Буде чесно, – сказав він, – якщо представники політичних сил, які мають фракції у Верховній Раді, візьмуть цих киян за руки та поведуть до стін парламенту вимагати перегляду Держбюджету-2009 – зокрема, в частині несправедливих вилучень з міської скарбниці”.

Водночас, переконаний секретар Київради, “навіть у таких умовах бюджет Києва ухвалюватиметься в суворій відповідності до регламенту, а не всупереч йому, як це зробила Верховна Рада за поданням Кабміну”. За його словами протягом наступних двох тижнів депутати мають напружено попрацювати над проектом цього документа в комісіях, намагаючись оптимізувати видатки й знайти якомога більше джерел наповнення бюджету – передусім для фінансування соціальних програм.