Депутати Київради зібрали підписи за відсторонення Довгого

Заступник Київського міського голови - cекретар Київради Олесь ДОВГИЙ достроково закрив засідання сесії Київради через те, що в залі виникла напружена ситуація між виступаючими представниками громади та окремими депутатами.

Однак після оголошення про закриття сесії лідер однойменного Блоку Віталій КЛИЧКО повідомив про те, що в Київраді зібрано 61 підпис депутата за відсторонення О.ДОВГОГО від головування на цьому засіданні сесії і пред’явив йому відповідний документ.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі сформовано тимчасову комісію, і депутати, які підписали документ про відсторонення О.ДОВГОГО, мають намір продовжити роботу в сесійній залі.

Як стало відомо, документ про відсторонення секретаря Київради підписали 32 депутати від фракції БЮТ, 15 депутатів фракції Блоку Кличка, 9 – Блоку Литвина (всього у фракції 11 депутатів, документ не підписали в.о. заступника голови КМДА, депутат Київради Ігор ШОВКУН та заступник голови КМДА, начальник Головного управління житлового забезпечення Михайло ГОЛИЦЯ – УНІАН), 2 депутати від фракції Миколи Катеринчука та 3 депутати фракції Партії регіонів (Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ, Яна ЩЕРБИНСЬКА, Володимир ДЕЙНЕГА).

Коментуючи в інтерв’ю журналістам події в Київраді, О.ДОВГИЙ сказав, що все, що сьогодні робили представники опозиційних фракцій, спрямовано на те, щоб не був прийнятий до розгляду бюджет столиці.

«Я переконаний, що наші опоненти, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Києві, будуть робити все від них залежне, аби не переходити до конструктивної роботи», - сказав О.ДОВГИЙ.

Наразі в сесійній залі Київради депутати, які підписалися за відсторонення О.ДОВГОГО, проводять нараду з приводу того, як працювати далі. Відомо, що ними підготовлено низку проектів рішень на вимогу мітингувальників. Зараз має бути вирішено питання, хто головуватиме на засіданні, яке має бути продовжене чи заново відкрите сьогодні.