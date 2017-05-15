Комітет Ради пропонує позбавити мандату нардепа-"орендодавця" Криму Артеменка

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України пропонує парламенту достроково припинити повноваження народного депутата Андрія Артеменка.

Про це УНІАН повідомив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

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Відповідно до регламенту, після рішення комітету Верховна Рада може розглядати це питання навіть на завтрашньому засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше під час Погоджувальної ради голова ВР Андрій Парубій зазначив, що питання позбавлення мандату позафракційного народного депутата Андрія Артеменка з'явиться у сесійній залі відразу після рішення Регламентного комітету.

“По Артеменку — буде рішення Регламентного комітету, і кадрове питання відразу з'явиться в залі на розгляді”, - сказав Парубій.

Нагадаємо, 11 травня Вищий адмінсуд відкрив провадження за позовом Артеменка, в якому депутат оскаржує указ президента про позбавлення його українського громадянства.

30 квітня лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Facebook написав, що президент припинив громадянство України Артеменка у зв'язку з тим, що той має громадянство іншої країни – Канади, що заборонено українським законодавством.

Раніше Радикальна партія виключила Артеменка із фракції. Це сталося після того, як стало відомо, що той передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки. Серед іншого, план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України.

Разом з тим Артеменко заявив, що так званий «План примирення України з Росією» був ініціативою Радикальної партії.