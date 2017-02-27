Артеменко наполягає, що Ляшко знав про його "план примирення з РФ"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Артеменко сказав сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, за його словами, "Ляшко був обізнаний про мої плани, про наші мирні ініціативи".

На уточнююче запитання, чи говорив йому Ляшко про попередню підтримку цього "плану", Артеменко заявив, що "більш того, Ляшко повинен був їхати зі мною у Сполучені Штати Америки на всі ці заходи, в яких я брав участь".

"Тобто, на інавгурацію, про що він публічно інформував, на молитовний сніданок", - сказав депутат і додав, що також у США мала відбутися ще низка зустрічей, зокрема, з українською діаспорою.

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Як повідомляв УНІАН, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з посади радника президента США з нацбезпеки, йому була передана пропозиція депутата від Радикальної партії Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

"Планом" передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Фракція Радикальної партії 20 лютого ухвалила рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Тоді ж дня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко спростував інформацію про те, що Артеменко нібито попереджав Ляшка про існування такого "мирного плану".