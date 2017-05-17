Питання безпеки: в НАТО прокоментували блокування російських сайтів в Україні
У прес-службі альянсу заявили, що вірять у відданість України її міжнародним зобов'язанням.
У НАТО вірять, що блокування російських інтернет-ресурсів в Україні - це питання національної безпеки. Відповідний коментар "Європейській правді" надав представник Північноатлантичного альянсу.
"Український уряд дав чітко зрозуміти, що цей указ є питанням безпеки, а не свободи слова", - повідомили у НАТО.
Представник Альянсу нагадав, що НАТО співпрацює з Україною у процесі її реформування, в тому числі у сфері демократії, верховенства права і прав людини.
"Свобода слова охоплюється цим діалогом. Ми віримо у відданість України своїм міжнародним зобов'язанням, і тому, що в країні діє система стримувань і противаг", - заявили в НАТО.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндексу. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.
Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті та заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено розробити Кабінету міністрів і Службі безпеки за участю Нацбанку.
У Кремлі заявили, що не забувають "про принцип взаємності" в зв'язку з прийняттям рішення Україною про блокування низки російських Інтернет-ресурсів.