У БЮТ заявили: на жаль, у нас в Україні прізвище Президента не Ющенко

Народний депутат від БЮТ, голова комітету ВР з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО здивований розбіжностями в позиціях Президента України Віктора ЮЩЕНКА та глави його Секретаріату Віктора БАЛОГИ щодо підписання листа про співпрацю з МВФ.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

С.МІЩЕНКО нагадав, що лише вчора В.БАЛОГА заявив, що Президент не підпише цей лист, оскільки він носить лише декларативний характер, а сьогодні Президент запевнив у зворотному.

“На жаль у нас в Україні прізвище Президента не ЮЩЕНКО, а БАЛОГА. На жаль сьогодні Президентом керує глава Секретаріату Президента”, - сказав С.МІЩЕНКО. Народний депутат висловив сумнів, що вчорашня заява глави Секретаріату Президента В.БАЛОГИ була узгоджена з Президентом України. “Я думаю, що це його (В.БАЛОГИ – УНІАН) особиста ініціатива. Він впевнений, що як він скаже Президентові так і буде. Але вочевидь Президент не знав про вчорашню заяву БАЛОГИ”, - наголосив С.МІЩЕНКО.

При цьому, вважає він, навряд чи завтра буде підписаний лист до МВФ. “Цей лист для Президента носить не стільки економічний характер, скільки політичний, оскільки він робить все для загострення протиріч з прем’єр-міністром”, - сказав він.

За словами народного депутата, на сьогодні для деяких політиків їх рейтинги та участь в президентських виборах набагато важливіша, ніж економічна ситуація в Україні. С.МІЩЕНКО зауважив, що кожен день неотримання другого траншу кредиту від МВФ ускладнює ситуацію в економіці. “Зараз навмисне деякими політиками створюються ось такі проблеми, щоб потім ці проблеми героїчно долати”, - сказав він. При цьому С.МІЩЕНКО висловив сподівання, що для Президента в питанні підписання даного документа першочерговою буде все ж таки доля країни, а не особисті амбіції. "Якщо він (лист до МВФ – УНІАН) буде підписаний, то стане зрозуміло, що прізвище Президента ЮЩЕНКО”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, вчора В.БАЛОГА заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО не бачить найменшої необхідності підписувати будь-які декларативні відозви у рамках виконання кредитної угоди з Міжнародним валютним фондом. «Президент не поставить свій підпис під жодною додатковою декларацією, оскільки такий документ не має конкретного змісту. Уряд пропонує набір чергових заяв і запевнень, маючи на меті замаскувати той неспростовний факт, що кредитна угода з МВФ не виконується і Україна має серйозні труднощі з одержанням наступного траншу позики. У такий спосіб прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО хоче створити собі виправдання власної бездіяльності щодо продовження співпраці з Фондом», - зазначив глава Секретаріату.

При цьому сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО висловив впевненість, що завтра йому вдасться спільно з прем’єр-міністром та керівником парламенту виробити узгоджену позицію щодо відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що зараз завершується робота над спільним листом Президента, прем’єр-міністра та голови ВР до МВФ.