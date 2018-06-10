Віхи тижня: друге дихання Кравчука, ремонт в Радбезі і нове життя з понеділка
Наполегливі вимоги послів країн «Великої сімки» до української влади боротися з кризою узгодженими зусиллями, Президент і прем`єр проігнорувати не змогли...
Перший президент учив третього як жити. Віктор Ющенко зумів зібрати за одним столом керівництво країни і запропонував почати антикризове життя, позбавлене присмаку передвиборчої кампанії. Чутки про кадрові перестановки у вищих ешелонах влади не втілилися в реальність.
|Віктор Ющенко
Віктор Ющенко, який не чекав, що у Леоніда Макаровича відкриється друге політичне дихання, спробував перевести діалог на особистий рівень, зайвого пієтету до попередника не демонструючи. Вийшло непривабливо і не дуже переконливо, більше користі принесло б запрошення колеги-президента на чай, щоб поговорити про справи державні. Але якщо від випадів Кравчука відбитися можна, то наполегливі вимоги послів країн «Великої сімки» до української влади боротися з кризою узгодженими зусиллями, Президент і прем`єр проігнорувати не змогли. В останню п`ятницю зими за круглим столом у Президента зібралися прем`єр, спікер, голова правління Національного банку і представник Партії регіонів Микола Азаров, що замінив Віктора Януковича, якого підкосила хвороба.
|Володимир Стельмах
Після двогодинної наради у Президента, під час якої Віктор Ющенко закликав відкласти до 1 липня початок передвиборчої кампанії і разом попрацювати в інтересах країни, його учасники були незвично небагатослівними. Навряд чи вони «переварювали» озвучені главою держави ініціативи. Скоріше, справа в іншому: отримання другого транша кредиту МВФ як застави відносної стабільності сьогодні на руку і владі, і опозиції. Втягуватися в затяжну кампанію в умовах кризи необачно – гроші можуть закінчитися в самий найневідповідніший момент. Тому привид кредиту став такою, що примирив і об`єднав різних представників політичної еліти. Звичайно, Партія регіонів за законами жанру може пограти в непримиренну опозицію, але для цього їй варто представити власну антикризову програму. Поки ж більшість експертів не вірять, що українські політики «з понеділка» почнуть нове життя – дуже часто слуги народу не виправдовували подібні очікування.
|Володимир Литвин і Юлія Тимошенко
Євген Магда