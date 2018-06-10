Віхи тижня: друге дихання Кравчука, ремонт в Радбезі і нове життя з понеділка

Перший президент учив третього як жити. Віктор Ющенко зумів зібрати за одним столом керівництво країни і запропонував почати антикризове життя, позбавлене присмаку передвиборчої кампанії. Чутки про кадрові перестановки у вищих ешелонах влади не втілилися в реальність.

Вікторові Ющенку, який узяв 23 лютого вихідний, щоб відсвяткувати 55-річчя в родинному колі, минулого тижня довелося несолодко. Аксакал української політики, перший Президент України Леонід Кравчук відразу на декількох телевізійних каналах публічно пропісочив діючого главу держави і закликав достроково піти у відставку. З боку це нагадувало прочухана, влаштованого батьком синові, хоча «політичним сином» Леоніда Макаровича Віктор Андрійович ніколи не був. Скоріше навпаки – за Кравчуком раніше не помічали підтримки Ющенка, зате реверанси на адресу Тимошенко видавав з соціал-демократичною переконаністю у власній правоті. Тому одні політики поспішили оголосити Леоніда Кравчука «совістю нації», інші констатували, що і він «вліз під косу».

Віктор Ющенко, який не чекав, що у Леоніда Макаровича відкриється друге політичне дихання, спробував перевести діалог на особистий рівень, зайвого пієтету до попередника не демонструючи. Вийшло непривабливо і не дуже переконливо, більше користі принесло б запрошення колеги-президента на чай, щоб поговорити про справи державні. Але якщо від випадів Кравчука відбитися можна, то наполегливі вимоги послів країн «Великої сімки» до української влади боротися з кризою узгодженими зусиллями, Президент і прем`єр проігнорувати не змогли. В останню п`ятницю зими за круглим столом у Президента зібралися прем`єр, спікер, голова правління Національного банку і представник Партії регіонів Микола Азаров, що замінив Віктора Януковича, якого підкосила хвороба.

Невеличкий відступ – Володимир Стельмах, певно, продовжить керувати центральним банком країни, принаймні, ще рік. Люті атаки БЮТ на давнішнього соратника Ющенка успіху не мали, і курс гривні і далі залишиться в руках Володимира Семеновича. Не збирається залишати своє крісло і секретар РНБО Раїса Богатирьова, чутки про відставку якої були уміло впорскнуті в інформаційний простір. Напевно, щоб продемонструвати упевненість у непохитності позицій Раїси Василівни, в Радбезі почали ремонт. До речі – погана прикмета. Зате Віру Нанівську з поста ректора Академії державного управління при президентові звільнили, навздогін нагородивши орденом «За заслуги». Певно, Віктор Андрійович звільнив місце для когось із соратників.

Після двогодинної наради у Президента, під час якої Віктор Ющенко закликав відкласти до 1 липня початок передвиборчої кампанії і разом попрацювати в інтересах країни, його учасники були незвично небагатослівними. Навряд чи вони «переварювали» озвучені главою держави ініціативи. Скоріше, справа в іншому: отримання другого транша кредиту МВФ як застави відносної стабільності сьогодні на руку і владі, і опозиції. Втягуватися в затяжну кампанію в умовах кризи необачно – гроші можуть закінчитися в самий найневідповідніший момент. Тому привид кредиту став такою, що примирив і об`єднав різних представників політичної еліти. Звичайно, Партія регіонів за законами жанру може пограти в непримиренну опозицію, але для цього їй варто представити власну антикризову програму. Поки ж більшість експертів не вірять, що українські політики «з понеділка» почнуть нове життя – дуже часто слуги народу не виправдовували подібні очікування.

Певно, на деякий час політична боротьба перейде на муніципальний рівень. Наприклад, Володимир Литвин і Юлія Тимошенко вже домовилися спробувати змінити Конституцію, щоб довести термін повноважень міських голів з нинішніх 4 років до 5. Втім, реалізувати цю затію без участі регіоналів навряд чи вдасться, та й підоснова її зрозуміла – продемонструвати мерам, хто є їх благодійником, адже вибори навесні 2010 року можуть змести багатьох. Віктор Ющенко вважає за краще не бути дріб`язковим: глава його секретаріату Віктор Балога анонсував проведення на початку березня наради щодо ситуації в Києві. Цікаво, чи доставлять на килим до президента Леоніда Черновецького, який оздоровляється на берегах Мертвого моря? Без його присутності розмова більше нагадуватиме фарс, зате на самому Леонідові Михайловичу постараються відірватися практично всі політичні сили, хіба що окрім «Блоку Черновецького».

Євген Магда