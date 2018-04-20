Олександр Третьяков: У Президента є серце, яке належить Нашій Україні

На 21 жовтня намічений третій з`їзд Народного союзу «Наша Україна». З чуток, не обійдеться без сенсацій... Член президії НСНУ Олександр Третьяков поділився з УНІАН своїми прогнозами.

ЯКЩО ПОСИЛАЮТЬ БАГАТО СИГНАЛІВ – ВИХОДИТЬ СВІТЛОФОР

– Пане Третьяков, чого можна чекати від наступного форуму «Нашої України»? – З`їзд покаже, що «Наша Україна» єдина. Думаю, на сьогоднішній момент у всіх членів партії є розуміння того, що розкол в «Нашій Україні» потрібен лише політичним опонентам партії і ворогам її почесного голови Віктора Ющенко. Спроби розколоти партію ми вже пережили восени минулого року.

Партія з моменту свого народження демонструвала, що вона готова як до внутрішніх публічних дискусій, так і зовнішніх. Подивіться, адже ніхто ні від кого не ховається. Головне, щоб члени партії усвідомлювали вагу слова і несли відповідальність за дії, які можуть нашкодити самій ідеї, народженій на Майдані.

– Зараз Президент всіляко демонструє відхід від партії. Узяти хоча б одну з останніх заяв Віктора Балоги про те, що Віктор Ющенко складе з себе повноваження почесного голови партії… – Упевнений, що партія ухвалить будь-яке рішення Президента. І яким би воно не було, ми його підтримаємо. Але я з великою часткою упевненості можу сказати, що Ющенко не йтиме з посади почесного голови партії. Тому що це розцінюватиметься не як крок державного діяча, а демонстрація політичного руху. А що робити тоді губернаторам – членам партії, главам районів – членам партії? Якщо всі ці люди вийдуть з НСНУ, то від партії залишиться тільки реєстраційний номер в міністерстві юстиції. Я упевнений, що Президент ухвалить політично правильне рішення.

– Але все таки, якщо це відбудеться, що робитиме НУ? – Я завжди виступав категорично проти тези, яку сьогодні нав`язують Президенту, що він повинен бути рівновіддалений від всіх. Я не розумію цієї тези. Від кого він повинен бути рівновіддалений? Від Майдану і від комуністів? Хіба це одне і те ж?

У Президента, як будь-якої людини, є серце, і воно завжди буде ближчим до тієї або іншої політичної сили. Я упевнений, що серце Президента залишається з Майданом і з «Нашою Україною».

– А як тоді розцінити прихід в Секретаріат Президента Олександра Зінченка і призначення на посаду голови РНБОУ Віталія Гайдука? Хіба це не сигнали? – Я не розумію сигналів. Політик повинен чітко говорити про конкретні дії. А сигнали – сигнали Мороза, сигнали Януковича – це просто якийсь світлофор виходить! Всі сигналять, а тут потрібно думати про країну.

Призначення Гайдука я абсолютно підтримую. Оскільки вітаю призначення ефективних менеджерів на високі пости у владі. Раніше що нам говорили? Що бізнес повинен бути відокремлений від влади. Я вважав і вважаю, що у владі не можна займатися бізнесом. Але не міг зрозуміти, чому ефективним бізнесменам у владу дорога повинна бути закрита. За Конституцією бізнесмени мають ті ж права, що і будь-який громадянин України – і не можна забороняти їм посідати ту або іншу посаду, ставити клеймо як рецидивістам. Тим паче, що успішний бізнес – це, перш за все, системні люди і сильні менеджери.

Про Зінченка я взагалі не хотів би говорити, оскільки для мене він і як політик, і як менеджер не існує. Я вже висловив свою думку про це призначення. І дуже сподіваюся, що ця помилка буде виправлена.

– Призначення Гайдука означає, що Президент України робить ставку на новий політичний проект? – Якщо комусь хочеться робити нову партію – будь ласка. Нехай хтось спробує, пройде весь цей шлях. У нас сьогодні 130 партій, ну, буде ще одна. Хоча я не чув заяв Гайдука про подібні наміри. Здається, у ІСД вже був один проект, здається, «Еко+25%». Може, на неї ще раз зроблять ставку? Я не знаю…

КОЛИ Я БАЧУ КОЛЮ КАТЕРИНЧУКА, ЗГАДУЮ З «ДІАМАНТОВОЇ РУКИ»: НЕ БИЙТЕ ПО ОБЛИЧЧЮ, Я НИМ ПРАЦЮЮ – Чи правда, що можлива відставка голови Ради партії Романа Безсмертного на з`їзді наприкінці цього тижня? – Цей з`їзд планувався як звітно-виборний. Нічого нового у тому, що розглядатиметься питання про зміну в керівництві партії, немає. Адже це звичний звітно-виборний формат. Тому всі спроби сьогодні видати це питання за сенсацію – просто смішні. Це нормальна процедура для будь-якої партії – підбивати підсумки, будувати плани, давати оцінку керівництву.

Я вважаю, що на сьогодні у нас немає більш зваженого і прагматичного політика, ніж Безсмертний. Але знаю, що Роман Петрович не тримається за своє крісло.

– А чи є інші кандидатури на посаду голови Ради, наприклад – Юрій Луценко? – У нас кожен член партії може стати головою Ради, якщо він себе зарекомендує з хорошої менеджерської сторони. Ось навіть ви, наприклад, якщо вступите до «Нашої України». Якщо Луценко буде готовий перейти в партію – чом би і ні?

– А Микола Катеринчук? – Якщо ми говоримо про Катеринчука, то він – одна з впізнаваних осіб партії. Але що він може запропонувати партії, окрім свого обличчя? Коли я бачу Колю, я згадую фільм «Діамантова рука»… Пам`ятаєте, як говорив Миронов: не бийте по обличчю, я ним працюю.

– Катеринчук залишиться на посту голови виконавчого комітету? – Вважаю, що на цій посаді повинна бути цілком прагматична людина, яка займається конкретною роботою. Я думаю, на з`їзді у Миколи Дмитровича буде можливість уявити себе як кандидата на голову політвиконкому, розповісти, що конкретно він зробив для «Нашої України». А яке буде рішення – це прерогатива делегатів з`їзду.

– Чи планується на з`їзді повне оновлення керівництва партії? – На з`їзді очікується чергова дискусія. Я упевнений, що вона буде не менш демократична, не менш конструктивна і… не менш бурхлива, ніж звично.

Я проти узагальнених заяв політиканів про оновлення партії. Перш ніж це говорити, потрібно спочатку запропонувати конкретні варіанти такого оновлення. Я проти застосування принципу – давайте спочатку всіх знімемо, а потім думатимемо, що робити далі. А що далі – там, після політичної розправи? І кому це вигідно? Я упевнений, що в раді партії залишиться 95% від нинішнього складу.

Я зараз не кажу, що проблем не існує. Вони є, як і в будь-якій сильній політичній структурі. Наприклад, якщо когось не задовольняють результати минулих виборів, то спершу потрібно розібратися, хто і який внесок в них зробив. Навіть з тієї ж першої п`ятірки. А потім, за існуючою практикою, всі члени політради повинні піти у відставку, а потім вже бути переобрані, якщо їм партія це довірить. Але не треба влаштовувати полювання на відьом! Пам`ятаєте, спалили Коперника? І що, після цього Земля стала менш круглою?

– А яка буде процедура переобрання партійного керівництва ? – Я завжди виступав за посилення керівництва партії. Мені подобається ідея Романа Безсмертного: що до ради повинні увійти депутати 4-го і 5-го скликань, досвідчені політики з Києва і регіонів.

Президія партії повинна формуватися з професійних політичних менеджерів. Вона повинна бути представлена теперішніми і колишніми міністрами. Вони – професійні менеджери (що підкреслювали навіть наші опоненти), можуть організувати роботу. І президія партії повинна стати прообразом нормально дієвого тіньового уряду. Не бачу нічого поганого у тому, що основу цього уряду складуть представники «Нашої України». Якщо говорять, що Тимошенко була непоганим прем`єром, то не можна забувати, що короля грає свита – а в її уряді працювали нашоукраїнці – значить, вони чудово працювали. Тому їм необхідно дати можливість попрацювати в тіньовому уряді. Наприклад, Тополов – прекрасний фахівець в ПЕК. Порошенко – чудово розбирається у фінансах. Чому вони не можуть бути міністрами тіньового уряду?

МИ ЗАПРОПОНУЄМО ПОСТ ЛУЦЕНКУ, ЯКЩО ВІН ПІДЕ З УРЯДУ ЯНУКОВИЧА – А ви пропонуватимете пости в тіньовому уряді представникам інших політичних сил? – Звичайно, будемо. Наприклад, ми запропонуємо пост Юрію Луценку, якщо він піде з Кабінету міністрів Януковича...

– Хто буде прем`єр-міністром тіньового уряду? – Я вважаю, що ним повинен бути той, хто очолює раду партії «Наша Україна» – за посадою.

– БЮТ з НУ точно не зливатиметься в єдину опозицію? – Питання про об`єднання з БЮТ поки не стоїть. Як на мене, воно передчасне. Пригадайте опозицію зразка 2002–2004 років. Хіба Блок Тимошенко злився з «Нашою Україною»? Ні. І навіть навпаки – іноді Юлія Володимирівна навіть підтримувала Віктора Януковича – пригадайте голосування її фракції за програму діяльності того уряду…

І ще одне питання: а навіщо нам зливатися? Тоді, йдучи на такий крок, ми повинні будемо сказати, що Ющенко нашу політичну силу більше не цікавить і що ми робимо ставку на іншого політика? У нас є свій лідер – почесний голова партії Віктор Ющенко. Ми не міняємо лідера кожен політичний сезон.

– А як для країни наявність двох опозицій? – Пригадайте, до 2005 року в країні було теж дві опозиції. І навіть три – якщо враховувати комуністів. Інша справа, що практично всі опозиційні сили домовилися про підтримку єдиного кандидата на виборах Президента. Вибори закінчилися – і кожна політична сила почала відстоювати свою передвиборну програму.

– А співпраця з БЮТ буде? – Звичайно, буде. Ми всі знаходимося під куполом – в одному залі, ми всі депутати. І в певних ситуаціях ми голосуватимемо і з соціалістами, і з «Регіонами», якщо це приноситиме країні користь. Ми не збираємося йти по шляху Шарикова з «Собачого серця», мол, «ми з обома не згідні», і стопорити тим самим розвиток країни. А експертизу – наскільки той або інший законопроект корисний – і даватиме наш тіньовий уряд.

– Чи буде ефективним механізм тіньового уряду без закону про опозицію? – Оскільки поки немає закону про опозицію, Президент, як мені здається, повинен захищати інтереси меншості в парламенті. Оскільки влада в особі Партії регіонів, соціалістів і комуністів і так має всі права. Президент повинен захищати права опозиції, інакше у нас буде диктат більшості, а це неправильно.

– Переговори з ПР закінчені чи вони можуть поновитися? – Як ви знаєте, «Наша Україна» послідовно заявляла, що в основу коаліційної угоди повинен бути закладений Універсал національної єдності. Партія регіонів цього робити, як ми бачимо, не збирається. Тому наша ініціатива озвучена. І якщо політичні сили, що входять в більшість, нашу ініціативу підтримають – партія зможе розглянути цю пропозицію.

– Сигналом може стати ухвалення закону про внутрішню і зовнішню політику, в якому будуть виписані положення Універсалу? – Якщо все, а не вибіркові пункти Універсалу в нього будуть закладені, ми за цей закон голосуватимемо. Але сигналом повинна бути чітка і публічно озвучена пропозиція Партії регіонів, яким вони бачать подальший розвиток країни. Без напівнатяків, без півтонів. Чітко і ясно. Свого часу так зробили політичні сили прибалтійських країн. І як людина, якій 36 років, кажу вам відверто: я не хочу жити в Радянському Союзі, я там вже жив!

Розмовляла Олена Гітлянська