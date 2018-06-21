Пенсійний Фонд врятують гастарбайтери чи позика Кремля?

Юлія Володимирівна вкотре запевнила , що цьогоріч проблем із залученням ресурсів до Пенсійного Фонду на виплатою пенсій не буде. Оптимізм вселяє те, що надходження до Пенсійного фонду за січень склали 121%, а за лютий 116%. «Немає ніяких сумнівів, що до кінця року пенсії будуть виплачуватися вчасно», - запевнила прем`єр-міністр. На тлі такого оптимізму навіть незручно піддавати сумніву тріумфальні зведення із пенсійного фронту, ось тільки насторожує, що доходи Пенсійного фонду порівнюються з якимось міфічним планом, якого годі шукати ані на веб-сайті Пенсійного Фонду, ані на урядовому порталі. Скажімо, логічно було б зараз ознайомитися із плановим показником на березень, щоб потім наприкінці місяця не дивуватися, яким дивом доходи ПФ таки перевиконуються попри стиснення економіки.

Значно поживнішою для роздумів була б інформація, наскільки перевищили цьогорічні власні надходження ПФ аналогічний показник січня-лютого минулого року, і ПФ все ж такими даними поділився - у короткому прес-релізі на своєму сайті.

«За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування у січні-лютому 2009 року надійшло понад 20,9 млрд. грн., що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше майже на 2,2 млрд. грн., або на 11,5 відсотка. Власні надходження становили майже 14,5 млрд. грн., або 116,8 відсотків планових призначень. Власні доходи в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 635,1 млн. грн., або на 4,6 відсотка».

Ключова інформація для роздумів – номінальні власні доходи (себто, без урахування дотації з Держбюджету) зросли аж на 4,6 відсотка. В той же час, у славнозвісній пояснювальній записці, авторство якої вперто намагалися приписати екс-міністру фінансів, стверджується, що «середня пенсія за 2008 рік виросла на 49 відсотків». То як у нормальній економіці співставити ці дві цифри – номінальні доходи ПФ зросли аж на 4,6 відсотка в той час, як видатки на пенсії мають бути більшими на 49 відсотків, і чи слід вважати такий перебіг подій запорукою стабільної виплати пенсій?

Можна, але лише за однієї умови – різницю компенсує державний бюджет. Чи є у нього на це кошти? Напевне, є, оскільки прем`єр запевняє, що «ми здатні у кризу працювати і давати результат», свідченням чого є перевищення надходжень до Державного бюджету – замість планових 26,8 млрд. грн. «мобілізовано доходів до загального і спеціального фондів Держбюджету 27,6 млрд. грн». Однак минулого року за цей період надійшло 31 млрд 278 млн грн – до тих самих загального і спеціального фонду держбюджету. Падіння – 12 відсотків. То звідки тоді кошти на додатковий трансферт ПФ, який дехто з нардепів оцінює в 20-25 млрд грн.?

Запевняючи електорат про безперебійність пенсійних виплат, уряд тим часом гарячково шукає додаткові джерела надходжень до Пенсійного фонду. Відмова парламентутретього березня ц.р. підтримати законопроект 3556 про зміни до пенсійного законодавства ще більше ускладнила це завдання. Кабмін вимушений вдаватися до неординарних засобів, як от…. до спроб спокусити вітчизняних гастарбайтерів добровільним пенсійним страхуванням. Вперше цю ідею озвучилакілька тижнів тому голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель, запропонувавши заробітчанам платити єдиний податок, а отже - і внески до ПФ. «Заплативши його (податок), вони (гастарбайтери) отримають право на соціальні гарантії. Люди на це підуть, їм необхідний пенсійний стаж в Україні. Таким чином, ми закриємо частину проблем Пенсійного фонду», - пояснила вона.

Уряду знадобився місяць для того, щоб втілити цю ідею якщо не в життя (до цього ще далеко), як в постанову, яка, втім, офіційно ще має бути оприлюднена. Урядовий портал тим часом сповіщає, що громадяни України, котрі працюють за кордоном, отримують право брати участь у спрощеній системі оподаткування, надсилаючи при цьому заяву і звіти (і, головне, платежі), в т.ч., і засобами електронного зв`язку. Ставка єдиного податку для цієї категорії осіб становить 200 грн , а звіти можуть подаватися раз на рік.

Іншими словами, вітчизняним гарстарбайтерам у Португалії, Чехії, Іспанії, Великій Британії, Росії та деінде пропонують зголоситися на добровільну сплату податків та самозастрахуватися для участі у системі пенсійного забезпечення. Допомогти їм у цьому має Western Union та інші системи електронних переказів, через які заробітчани допомагатимуть наповнювати бюджет країни, яку вони залишили в пошуках кращої долі.

Добровільна сплата податків – такий же оксиморон, як і справедлива податкова система. Туреччина в часи кризи 2002-2003 років звернулася до місцевих олігархів з проханням допомогти пережити економічне лихоліття. Щодо збіднілих олігархів українських, то на їх адресу переважно лунають закиди в тому, що вони звільняють із приватизованих за копійки підприємств людей і затримують їм зарплату. Натомість українська влада апелює до тих, кого не змогла забезпечити роботою, з проханням допомогти зубожілому бюджету сьогодні, в обмін обіцяючи мінімальну пенсію (саме на неї дає право претендувати єдиний податок в 200 грн).

Переказати раз у квартал Держказначейству суму, еквівалентну 600 гривням, гарстарбайтеру не проблема навіть в ці сутужні часи, а дехто з них це вже робить і без урядової постанови (кошти за них вносять рідні на батьківщині). Попри розчарування у владі та небажання повертатися додомунавіть попри економічну кризу, багато хто із заробітчан зголоситься пристати на таку пропозицію.

Однак годі сподіватися на те, що цим ми «закриємо частину проблем Пенсійного Фонду», як вважають урядовці. 2009-го року Пенсійний фонд врятує інше – кредит Росії, який стане можливим після отримання Україною другого траншу МВФ, адже Москва несподівано для багатьох також приєдналася до умов інших потенційних кредиторів – позика Києву можлива, однак після поновлення програми з МВФ. Чи не тому уряд так активізувавспроби вирішити питання, що стоять на заваді отримання другого траншу?

То ж українські пенсіонери, видається, невдовзі отримуватимуть пенсії на поштах і в державних банках за рахунок коштів російського походження.

Гроші не пахнуть?

Станіслав Голубенко