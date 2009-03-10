Яценюк: попри кризу масового повернення заробітчан не відбувається

Масового повернення українців - трудових мігрантів на Батьківщину, попри економічну кризу, не відбувається, заявив народний депутат, засновник міжнародного благодійного фонду “Open Ukraine” Арсеній ЯЦЕНЮК, виступаючи сьогодні на засіданні круглого столу на тему: “Хто і що чекає на українського емігранта після його повернення?”.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.ЯЦЕНЮКА, українські трудові мігранти рівномірно розподілені між Росією і країнами Європейського Союзу, які з початком кризи розпочали програми повернення трудових мігрантів до країн проживання. “Парадоксально, але фактом є те, що, не дивлячись на наявність таких програм, поки що в Україні ми не відчуваємо серйозного притоку, серйозного повернення трудових мігрантів”, - зазначив він.

Однією з головних причин цього, вважає А.ЯЦЕНЮК, є те, що українські трудові мігранти дуже фахові, легко адаптуються до умов країни проживання і дуже відповідальні. “Саме тому вони й далі знаходять собі роботу”, - додав він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, враховуючи нинішню статистику, є позитивом те, що процес масового повернення не розпочався і українці залишаються працювати за кордоном. Водночас, він важає необхідним запровадити в державі програми соціально-економічної та духовної адаптації тих мігрантів, що повертаються додому.

“Ці люди, які повернулися чи повернуться, потрібні Україні, як і Україна потрібна цим людям, бо іншої рідної землі в них немає. І ми зобов’язані зробити все для цих людей, як і для всього 46 мільйонного суспільства в цілому”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За інформацією директора Інституту демографії й соціальних досліджень Національної академії наук України Елли ЛІБАНОВОЇ, з початком кризи повернення заробітчан з країн Західної Європи взагалі припинилося. На її думку, це пов’язано з тим, що раніше люди заробляли певну суму, приїжджали в Україну і відкривали власну справу. Зараз, в умовах кризи, такої можливості не стало.

Відповідаючи на запитання журналістів, Е.ЛІБАНОВА також висловила думку, що найближчим часом слід очікувати повернення трудових мігрантів з Росії, оскільки в’їхати до цієї країни простіше, ніж до ЄС. Саме тому, вважає вона, у будь-якій країні Євросоюзу українські заробітчани намагатимуться залишатися якнайдовше.