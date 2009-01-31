Кужель хоче обкласти гастарбайтерів єдиним податком

Усіх гастарбайтерів, які повернулися в Україну, обкладуть єдиним податком.

Про такий намір заявила новопризначений голова Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ в інтерв`ю тижневику «Комментарии».

«Заплативши його (податок), вони (гастарбайтери) отримають право на соціальні гарантії. Люди на це підуть, їм необхідний пенсійний стаж в Україні. Таким чином, ми закриємо частину проблем Пенсійного фонду», - пояснила вона.

За словами голови Держкомпідприємництва, чинна система спрощеного оподаткування взагалі вимагає серйозних коректив. Комітет має намір ініціювати збільшення максимально можливого річного обороту для фізосіб, які сплачують єдиний податок, з 500 тис. грн. до 1 млн. грн. і збільшити максимальну ставку єдиного податку з 200 до 500 грн.

Крім того, в інтерв`ю тижневику О.КУЖЕЛЬ пояснила причини припинення програми компенсації ставок за кредитами, малим і середнім бізнесом, що залучається.

«У більшості випадків гроші одержували за «відкати». Скажімо, підприємець отримав право на державну допомогу з обслуговування залученої позики. До нього одразу ж «прилипають» різноманітні структури, що надають інформаційно-консалтингові послуги, від співпраці з якими відмовитися не можна - втратиш можливість одержати компенсацію. Вартість їхніх послуг коливається в межах 20-40% від перерахованої суми», - сказала вона.

За словами О.КУЖЕЛЬ, вона має намір ліквідувати цю схему. З цією метою Держкомпідприємництва звертатиметься з проханням до всіх підприємств, які скористалися цією програмою, повідомити, чи є в них документ, де вказано, що їм надані інформаційно-консалтингові послуги. Ніяких заходів стосовно бізнесу обіцяють не вживати.

О.КУЖЕЛЬ також повідомила, що замість припиненої програми компенсації ставок за кредитами комітет спільно з Мінсоцпраці має намір ініціювати програму мікрокредитування самозайнятого населення з тим, щоб мінімізувати зростання безробіття.

«На цю програму будуть перенаправлені кошти, передбачені під програму компенсації кредитних ставок для малого бізнесу і частину коштів Фонду з безробіття. Суть ідеї проста: ми розробляємо систему простої реєстрації для дрібних СПД з правом роботи протягом півроку без найнятих робітників. Для цього фізособі необхідно буде лише стати на облік у податкову і заплатити 50 грн. Підприємець може надавати різноманітні послуги - шити, прати - ми ж допоможемо купити пральну або швейну машину для цього. Головне, щоб людина, що втратила роботу, не ставала на облік як безробітна. Поки що максимальний розмір кредиту обговорюється. Але думаю, що навіть 10 тис. грн. цілком достатньо, щоб почати такий бізнес», - пояснила вона.