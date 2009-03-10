Кріль розповів про «прихований дефіцит Пенсійного фонду»

«Уряд повинен збалансувати доходи та видатки Пенсійного фонду, бо інакше, у найближчі місяці грошей для пенсіонерів може не вистачити», – вважає народний депутат, лідер "Єдиного центру" Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ, на думку політика, зараз уряд займається звичайним маніпулюванням цифрами. «Спочатку свідомо занижує план надходжень до Пенсійного фонду, а потім красиво рапортує про його перевиконання», – наголосив І.КРІЛЬ.

Лідер "Єдиного центру" повідомив, що наочним доказом цього є ситуація з Пенсійним фондом у січні. «З урахуванням пенсійних програм, а також передбаченої бюджетної дотації на покриття дефіциту Пенсійного фонду, обсяг його власних надходжень повинен становити близько 112 млрд. грн., або, в середньому, 9,3 млрд. грн. на місяць. Це реальні цифри, – пояснює народний депутат. – Натомість план надходжень до Пенсійного фонду складав лише 5,5 млрд. Звідси і перевиконання. З тим же успіхом можна було передбачити план у 1 млрд. грн. і перевиконати його у 7 разів».

За словами І.КРІЛЯ, це лише півбіди. «Власні надходження Пенсійного фонду за січень склали лише 6,7 млрд. грн., а за лютий – близько 7,3 млрд. грн. Ми бачимо очевидний розрив у фінансуванні, який складає 2-3 млрд. грн. щомісяця», - зазначає політик.

«Це означає, – наголошує І.КРІЛЬ, – що Пенсійному фонду доведеться позичати з держбюджету не менше 20-25 млрд. грн. Це і є прихований дефіцит Пенсійного фонду. Враховуючи, що у бюджеті і без того закладений дефіцит 30 млрд. грн. – коштів на покриття дефіциту Пенсійного фонду може не вистачити», – вважає політик.

Тому зараз уряду негайно потрібно підготувати зміни до бюджету і думати про те, як збалансувати фінансування Пенсійного фонду, підсумовує І.КРІЛЬ.