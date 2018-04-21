Борис Беспалий: “Катеринчук сам організував скандування на свою адресу”

Борисе Яковичу, чому припинився з’їзд?

З’їзд не припинився. У його роботі оголошена перерва. З’їзд, на якому висували кандидатів і у нас і у більшості провідних політичних сил також проходив у кілька етапів. Це – нормальна ситуація. З іншого боку можуть бути питання з приводу того, як була зроблена ця перерва. Тому що як член оргкомітету з’їзду я можу сказати, що всі питання порядку денного були підготовлені й ніяких об’єктивних підстав переривати його не було. Але пропозиція зробити перерву могла розглядатися, тим більше, коли вона надійшла від Президента України. Я думаю, вона заслуговує на поважливе ставлення. Але як учасник з’їзду, хочу сказати, що питання про перерву у роботі з’їзду мало розглядатися в інший спосіб. Оскільки питання виникло в ході з’їзду, й попередньо не розглядалося ані Радами з’їзду, ані делегатами, то було логічно зробити півгодинну перерву, провести зібрання делегацій, на якій кожна з делегацій визначилася би. Після зібрання делегацій можна було би на півгодини зібрати Раду партії, яка ще не склала повноваження. Потім виступили би представники делегацій і голосуванням з’їзд би мав прийняти рішення. Варіантів прийняття рішення могло бути три, або погодитися із пропозицією Президента, як вона була висловлена, або скоригувати її і зробити перерву на визначений термін, три години чи три роки, або не погодитися із пропозицією. Тобто мало бути голосування. Така схема мені близька і я, як учаснику з’їзду хотів би, щоби пройшло саме так.

Керівництво партії у відставці?

Кожне керівництво, партійне чи державне виконує свої повноваження до обрання нового керівного органу. З’їзд зараз відкритий, тих повноважень Ради партії, які вона здійснює між з’їздами, в неї зараз немає. З іншого боку, Контрольно-Ревізійна Комісія та Рада Партії працюють у старому складі. Рада приймає рішення, за виключенням тих, які віднесені до компетенції з’їзду. От, якщо є такі рішення, які може прийняти тільки з’їзд, вона не приймаються, а рішення поточної діяльності приймаються. Що стосується виконкому та голови Ради Партії, то вони обираються вже Радою Партії.

Від з’їзду ми всі чекали остаточну заяву про опозиційність “Нашої України”. Таких заяв вже було під два десятки, але хотілося почути рішення з’їзду. Замість цього, ми почули заяву Президента про можливість консолідації суспільства та політикуму, у тому числі із “Партією Регіонів” та соціалістами. Може ми щось недочули? Недозрозуміли?

Ваше запитання дає мені змогу у сто двадцятий раз сказати просту річ. Фракція “Наша Україна” перебуває у опозиції, це було чітко заявлено, це рішення прийнято у першу середу жовтня. Така заява не повторюється, хоча міркувати про це можна ще сто років. Один раз був перехід і сумнівів у цьому немає. Потрібно уточнювати, що ми в опозиції до уряду Януковича і всередині парламенту. Але державна влада, це і Президент. Отже, ми в опозиції, і від того, що його підтвердив з’їзд, воно не стало би новим.

Про консолідацію суспільства. Консолідація означає, що у суспільстві мають бути і партії, які при владі, і партії, які при опозиції. Але там, де стосується національної консолідації, вони на одній платформі. У Великобританії і кабінет її величності і опозиції її величності. Зближення позицій це завжди добре і нормальний процес. Це не скасовує чіткої позиції до того, що ми в опозиції до Януковича. Спіч Президента означав тільки те, що і опозиція і влада мають діяти виходячи з національного інтересу та нормально спілкуватися в рамках законодавства.

Тобто у цьому месиджі не було сигналу щодо продовження переговорів із “Партією Регіонів”?

Їх неможливо продовжити. Вони завершені. Їх не можна продовжити, як не можна продовжити царство Миколи другого. Можна відкрите нове царство. Можуть бути будь-які переговори, скажімо, у форматі “Блок Юлії Тимошенко, Соціалісти та Регіони”. Це, якщо будуть пропозиція. Прийде, скажімо, Янукович і скаже: Юля у всьому права, хочемо дружити. Якщо отримаємо письмові пропозиції від будь-якої з чотирьох фракцій, то ми їх розглянемо. Може, раптом, наші комуністи вирішили стати державниками, як це зробили їхні попередники у 1991 році, проголосувавши за незалежність. Ми розглянемо.

А для Вас не було несподіванкою, що зал так скандував: “Катеринчук – Катеринчук” і вимагав продовження з’їзду?

Для мене було несподіваною пропозиція Президента, і я це вважаю недоліками організації. І думаю, що за це частково відповідає Катеринчук, як голова виконавчого комітету. Скандування не було сюрпризом, бо воно було штучно організоване згори головою виконкому. І це робиться елементарно.

Борис Безпалий, Іван Васюник, Микола Катеринчук і Роман Безсмертний під час акції "Помаранчева хвиля "Прапор перемоги", присвяченої річниці створення партії "Наша Україна", 12 березня 2006 р.

Але разом з тим я знаю, що Микола Катеринчук є одним із популярних лідерів нашої партії і поза тим, які він має посади, я його дуже поважаю. А вчинок голови виконкому, який організовує своє скандування, та замість виконання безпосередніх обов’язків включається у кампанію по дискредитації власної партії, я вважаю непродуманим. Незалежно від того які були причини: брак політичного досвіду чи бажання очолити партію. Це була шкідлива робота. Але в кожного з нас є свої плюси та мінуси, до цього часу Катеринчук зробив багато для України, він є одним із героїв Помаранчевої революції, і для мене у оцінці Миколи це переважує. Разом із тим, як керівник виконкому партії він з роботою не впорався.

Слухаючи Президента, попри всю його критику, всі почули його месидж: я із своєю партією. Втім ходять настійливі плітки про партію “Вперед Україна”, яку у Мусіяки прикупив Тарута, і яку вже профінансували на півмільйони доларів Юрій Луценко. Кажуть, до партії увійдуть польові командири та Балога.

Я знаю, що партія “Вперед Україно” є, вона брала участь у виборах, і посіла там останнє сорок п’яте місце. Це є факт. А я користуюсь фактами, а не плітками. Все решта - плітки, на які я можу зреагувати тільки фразою Володимира Висоцького “Я ненавижу сплетни в виде версий”. Це – крапка.

Записала Маша Міщенко