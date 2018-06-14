Віхи тижня: перемога Кличка, сплеск правдолюбства Луценка і окремий випадок з Черномирдіним

Прем`єр продовжує імітувати боротьбу з кризою, очолюючи практично не функціонуючий уряд. Міністр внутрішніх справ озброївся проти ворогів Тимошенко. Володимир Литвин оновлює навики миротворця. Леонід Черновецький енергійно уникає психіатричної експертизи.

Українська влада продовжує суміщати спроби протидії кризі з переформатуванням уряду. Поки помітних успіхів немає в жодному напрямі. Перш, ніж призначити потрібну прем`єрові людину, необхідно звільнити когось непотрібного, а з цим є проблеми. Законодавці не поспішають приймати антикризові закони, а коаліція ніяк не може провести заміну дійових осіб у виконавчій владі. Запропонований Президентом як кандидат на пост міністра закордонних справ Олег Шамшур, за задумом представників коаліції, повинен стати основою пакету масштабних кадрових перетворень. Ось тільки глава держави виступає категорично проти такого сценарію, а без формування пакету змінити міністрів нереально.

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, позиціям якого загрожує хіба що створення альянсу Партії регіонів і БЮТ, вирішив попрацювати «за себе і за того хлопця». Юрій Віталійович вирішив вивести на чисту воду Валерія Хорошковського, не виключивши в діях першого заступника голови СБУ корупційне підґрунтя. До того ж Луценко пригрозив силою доставити на допит у справі про вбивство Віктора Балогу. На цю обіцянку шеф президентського секретаріату висловив у телевізійному ефірі жаль щодо того, що Луценко так і не став міністром. Пригадується, зовсім недавно Юрій Віталійович виступав проти втручання силовиків у політичні розборки, але, мабуть, не стримався.

Успіхи у боротьбі з кризою український Президент і прем`єр намагалися демонструвати на саміті Європейської народної партії в Брюсселі. Звичайно ж, кожен по-своєму. Збоку видається, ніби організатори зустрічі за наполяганням української сторони зробили все, щоб маршрути Ющенка і Тимошенко перетиналися мінімально.

Віктор Андрійович настійно порадив європейським друзям не давати порад про перспективи політичного примирення в Україні, пообіцявши масштабні перетворення в очолюваній ним «Нашій Україні». В апараті «партії, народженої Майданом» сподіваються, що зміни почнуться з виплати заборгованостей по зарплаті і відновлення нормальних умов роботи в партійному офісі.

Юлія Тимошенко виявила, що Україна бореться з кризою практично за європейськими рецептами, але чомусь не задумалася, чому результати боротьби різні. Повернення глав держави і уряду на Батьківщину з Брюсселя в одному літаку стало, мабуть, головною політичною сенсацією минулого тижня.

Тим часом законодавці продовжили з`ясування стосунків. Тимчасова слідча комісія з питань функціонування вітчизняної газотранспортної системи розродилася двома паралельними звітами з прямо протилежними висновками. Народні депутати, які входять у коаліцію, постійно перебувають у напрузі: керівництво фракцій тримає їх на короткому повідці на випадок екстреного голосування, а в інформаційному просторі поширюються чутки, ніби Партія регіонів і БЮТ вже перейшли від взаємних компліментів до гладіння сумісного проекту Конституції. Помітно нервує і Володимир Литвин, який ризикує виявитися потрібним країні, але не депутатському корпусу. Ініційований Володимиром Михайловичем круглий стіл для обговорення шляхів виходу з кризи перенесено на невизначений термін, тому спікерові тільки і залишається, що кутатися в тогу миротворця.

Послідовний у своєму небажанні проходити психіатричну експертизу Леонід Черновецький. Столичний міський голова для демонстрації свого здоров`я не тільки використовував звичні (пробіжка, підтягування, заплив) методи, але і звернувся з проханням про захист до дуайена дипломатичного корпусу в Україні. Ним, завдяки щасливому випадку, опинився Віктор Черномирдін. Правда, навіть Віктора Степановича, який чимало побачив за своє життя, вразила драматична історія сім`ї мера, яку розповів Леонід Михайлович. Окремий випадок – Черномирдіну нічого було сказати. Втім, у міському масштабі ухиляння Черновецького від експертизи приносять зворотний ефект – все більше киян, коли згадується його ім’я, використовують непарламентські вирази.

На щастя, криза не відбилася на українському спорті: «Динамо» і «Шахтар» пробилися в 1/4 Кубка УЄФА, а Віталій Кличко здобув чергову перемогу на професійному рингу. Спокуса накреслити політичні гасла на спортивних прапорах велика, тому слід нагадати: спроби використати спортивні успіхи в політичних цілях вже робилися і закінчувалися плачевно. Отже за українських спортсменів вболіватиме вся країна без політичного підтексту.

Євген Магда