Бойовики підтвердили, що утримують в полоні на окупованому Донбасі 71 українця

Заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявляє, що контрольовані Росією бойовики підтвердили утримання на окупованому Донбасі в полоні 71 українця. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За її словами, сьогодні у Мінську українську сторону в гуманітарній підгрупі представляли Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська і керівник центру СБУ зі звільнення заручників Юрій Кочанов.

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"Важливо - ОРДЛО підтвердили утримання 71 українця, 56 в ОРДО, зокрема, і всіх наших військових в Макіївській колонії, в ОРЛО - 14. Про цьому ОРДЛО заявили, що перевіряють інформацію про утримання ще 6 українців - в тому числі і журналіста Станіслава Асєєва, і українки (вона має вади слуху) Людмили Сурженко, що зникла на КПВВ Станиця Луганська", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня за підсумками попереднього засідання ТКГ у Мінську Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики не хочуть відпускати 39 українських військових, які за їх твердженням не підлягають амністії.

Сьогодні вона заявила, що бойовики в ультимативному тоні вимагають звільнення 63 злочинців, які не причетні до конфлікту на Донбас.