Бойовики назвали 39 українських військових злочинцями і відмовляються їх звільняти - Геращенко

Заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Ірина Геращенко заявляє, що контрольовані Росією бойовики не хочуть відпускати 39 українських військових, які за їх твердженням не підлягають амністії.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожГеращенко: введення поліцейської місії ОБСЄ є ключовою вимогою для демілітаризації Донбасу

"ОРДЛО продовжують блокувати процес звільнення. Не дали відповіді на наш список про утримання 132 українців. А потім договорилися вже до того, що 39 наших військових, незаконно утримуваних на окупованих територіях - це військові злочинці, які не підлягають амністії і звільненню. Мені здається, що на це порушення Мінських угод, на заблоковане питання заручників має відреагувати ОБСЄ і лідери "нормандського формату", де питання звільнення заручників піднімається Україною як пріоритетне", - заявила Геращенко.

Також, вона розповіла, що українська делегація жорстко поставила питання щодо не допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста у в'язниці на окупованих територіях.

"Протягом цих років не було жодного відвідання і особистої зустрічі представниками МКЧХ заручників як в ОРДЛО, так і політв'язнів в РФ", - написала Геращенко.

Вона підсумувала, що сьогодні у Мінську відбулася важка зустріч.

"Дуже чекаю, що в нормандському форматі, коли б не відбулася ця зустріч чи телефонна розмова, питання безпеки і звільнення заручників буде ключовим. Маємо витягти наших", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Геращенко висловлювала надію, що на засіданні контактної групи буде визначена дата звільнення українських заручників.

Сьогодні Геращенко наголосила, що Росія та бойовики заявляють про утримання на окупованих територіях Донбасу 69 заручників попри інформацію української сторони про 132 полонених.