МЗС України закликає світ тиснути на Росію для припинення агресії гібридних військ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з активізацією агресивних дій Росії на Донбасі та інтенсивними атаками і обстрілами з боку російських гібридних військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів.

Як йдеться в заяві МЗС, особливу тривогу викликає пошкодження житлового будинку у місті Красногорівка (Донецька область), а також напад російської диверсійної групи в районі цього міста 20 липня.

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«Розцінюємо дії держави-агресора та підтримуваних нею бойовиків як свідомий зрив режиму «хлібного перемир’я», яке, за домовленістю в рамках Тристоронньої контактної групи, мало тривати з 24 червня по 31 серпня. Лише за три дні 18-20 липня Україна втратила 11 військовослужбовців, поранення отримали 15 військовослужбовців та двоє цивільних», - наголошується в заяві.

У відомстві вчергове констатують, що діями військових РФ у зоні розпочатого Росією міжнародного збройного конфлікту на Донбасі, а також провокаційними і агресивними заявами своїх маріонеткових структур Кремль свідомо підриває процес мирного врегулювання на основі Мінських домовленостей.

«Вимагаємо від РФ негайно припинити збройні провокації, що збільшують кількість жертв та руйнування інфраструктури регіону, та розпочати добросовісно та повною мірою виконувати власні зобов’язання за Мінськими домовленостями. Очікуємо від міжнародної спільноти, зокрема наших партнерів, які залучені до процесу мирного врегулювання, чіткої реакції у відповідь на агресивні дії російських гібридних військ на Донбасі та посилення тиску на РФ з метою їхнього негайного припинення», - закликають в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в районі Красногорівки незаконні збройні формування розпочали операцію з масованих обстрілів українських позицій забороненими Мінськими домовленостями 120-міліметровими мінами та танковими снарядами. За попередніми даними, не менш ніж 4 танки вели вогонь з різних позицій. ДРГ противника налічувала 10-15 бойовиків. Викривши ворожу групу, українські бійці відкрили вогонь у бік противника.

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"Українські воїни відбили наступ диверсантів ціною загибелі трьох героїв. Ще сім військовослужбовців ЗСУ було поранено, один — потрапив у полон", - повідомили в штабі АТО.

Трьох загиблих українських воїнів командування частини представить до державної нагороди "Орден Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня, на жаль, посмертно. Поранені бійці будуть представлені до орденів "За мужність".

За попередньою інформацією, під час бою під Красногорівкою шість бойовиків були знищені, ще вісім отримали поранення.