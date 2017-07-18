Недостойна уваги: у Держдепі США прокоментували заяву Захарченка про "Малоросію"

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки висловили стурбованість через заяви бойовиків про намір створити "державу" "малоросію" замість незалежної України, але не збираються "удостоювати" такі заяви бойовиків більшою увагою.

Про це на щоденному брифінгу у Вашингтоні сказала речник Держдепартаменту США Хезер Науерт, який транслювався на сайті Держдепу.

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"Ми чули, що так звані сепаратисти - я звертаю увагу, що називаю їх так званими сепаратистами - хочуть бачити нову державу, яка буде створена на місці України. Це є тим питанням, яке, безумовно, викликає у нас стурбованість", - сказала Науерт.

При цьому, вона наголосила, що, крім цих слів, не хоче "удостоювати подібне (заяву – УНІАН) своєю відповіддю".

Як повідомляли російські ЗМІ, сьогодні, 18 липня, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко запропонував "замість України" створити "перехідну державу "малоросія". За словами Захарченко, "створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі".

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування військової агресії вглиб України.

У свою чергу представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначив, що заява Захарченка блокує Мінський переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц висловив стурбованість відповідною заявою Захарченка, і у цьому зв’язку закликав контрольованих Росією бойовиків не ставити під загрозу виконання Мінських угод.

Федеральний уряд Німеччини засудив ініціативу терориста, назвавши такий крок "повністю неприйнятним", і очікує, що російська влада також засудить цю заяву. Франція також закликала Росію засудити цю заяву Захарченка.